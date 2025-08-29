Protesta ni Rama gibasura sa Comelec

Gi-dismiss sa Commission on Elections (Comelec) Second Division ang election protest nga gisang-at ni kanhi Mayor Michael Rama batok ni Mayor Nestor Archival nga nag-landslide ang kadaugan sa eleksiyon sa Mayo 2025.
Sa mando nga pinetsahan og Agusto 27, 2025, ang poll body nihukom nga ang petisyon ni Rama “insufficient in form and content” ubos sa Section 7, Rule 6 sa Comelec Resolution No. 8804.
Kini maoy hinungdan nga gibasura ubos sa Section 9 (b) sa samang resolusyon.
Ang legal counsel ni Archival nga si Atty. Amando Virgil Ligutan niingon nga ang desisyon nagpamatuod lang sa gipakita nga resulta sa eleksiyon.
Gitinguha ni Rama ang annulment sa proklamasyon ni Archival isip mayor ug ang pagtumbok sa mga kahiwian sama sa iyang giingon nga ilegal ug invalid nga mga boto gikan ni Archival ug sa kanhi Mayor Raymond Alvin Garcia. / CAV