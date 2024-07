Protesta sa mga mamumuo sa Sona nanawagan og P150 nga umento

Nanawagan alang sa P150 nga usbaw sa suholan milanog atol sa pagpahigayon og lihok protesta sa lainlaing progresibong mga grupo sa wala pa ang ikatulong State of the Nation Address (Sona) ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, Hulyo 22, 2024.

Gisaway sa mga nagprotesta, nga naglakip sa mga miyembro sa Bagong Alyansang Makabayan, National Wage Coalition (NWC), Trade Union Congress of the Philippines, Gabriella ug Kilusang Mayo Uno, ug uban pa, ang administrasyon ni Marcos tungod sa pagpahamtang sa P35 nga inadlaw nga usbaw sa sweldo sa minimum wage earners sa National Capital Region (NCR).

Sa kamanduan nga gipirmahan niadtong Hunyo 27, ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board (RTWPB) nagtakda sa bag-ong minimum wage rate alang sa non-agricultural ngadto sa P654 gikan sa P610, ug P608 gikan sa 573 alang sa agriculture, service ug retail nga establisemento nga nag-empleyo og 15 ka mga trabahante o ubos ug regular nga manufacturing nga mga establisemento nag-empleyo og ubos sa 10 ka mga trabahante.

Ang NWC niingon nga ang usbaw sa suholan dili tubag sa kasamtangang panginahanglan sa mga pamilyang Pilipino.

Ilang gipangayo ang pagpalabang sa gisugyot nga balaudnon nga nagtinguha og P150 nga umento sa suweldo sa tanang mga trabahante sa pribadong sektor sa tibuok nasod.

“To sound relevant, the President has to decisively deal with the most urgent concerns of Filipinos: controlling inflation and increasing the take-home-pay of workers. Absent these, the state of the nation in his third Sona will neither be sound nor improving,” ingon sa grupo.

Gikutlo niini ang bag-ohay nga survey sa Pulse Asia diin nasuta nga ang inflation, pagsaka sa suholan ug pagmugna og dugang mga trabaho nagpabilin nga nag-unang gikabalak-an sa mga Pilipino.

Ang grupo niingon nga bisan pa sa kontribusyon sa hut-ong sa mamumuo sa pagpadako sa bahandi sa nasod, sila “wala kaayo mahatagi og bili” pinaagi sa sweldo nga way pag-umento, kagutom ug kakabus nga napakyas sa pagsiguro sa usa ka kinabuhi nga dunay dignidad o bisan sa adlaw-adlaw nga survival alang kanila ingon man sa ilang pamilya.

“As food, cost or services and electricity inflation continue to surge, it is only fair and just that the legislated wage hike be certified as a priority measure to uplift the lives and livelihood of every Filipino working family,” dugang niini.

Gikan sa Philcoa diin sila nagtapok, ang mga grupo, nga wala matarog sa ulan, nimartsa paingon sa Tandang Sora aron ipadayon ang ilang programa.

Gisunog usab nila ang effigy ni Marcos ug Bise Presidente Sara Duterte, nga nagsimbolo sa panag-away tali sa ilang mga pamilya samtang sila “nag-indigay alang sa gahom ug impluwensya samtang ang tibuok nasod naglubog sa kakabus.”

Ang Philippine National Police (PNP) nag-deploy og mga polis sa Tandang Sora, nga nagporma og human barricade aron magpabilin ang mga anti-government protesters sulod sa ilang gitudlo nga lugar.

Sa pakighinabi sa mga tigbalita, si PNP Chief General Rommel Marbil, kinsa nihimo og inspeksyon sa mga security operation sa palibot sa Batasang Pambansa diin ihatod ni Marcos ang iyang Sona, nimando sa iyang mga sakop sa pag-obserbar sa maximum tolerance batok sa mga nagprotesta.

Siya niingon nga maximum tolerance ang ilang giobserbahan basta way bisan usa ka polis nga masakitan.

“Maximum tolerance will be observed but it has a limit once a police officer is hurt. If a rallyist is hurt, they file complaints against the police. What about us? If we get hurt, we can’t file complaints? No. we fill cases should this happen,” matod ni Marbil.Iya usab nga gimandoan si National Capital Region Police Office Director Major General Jose Melencio Nartatez nga pasakaan og kaso’ng sibil ug kriminal sa higayon nga pasakitan ang mga polis sa paggimo sa ilang katungdanan. / TPM / SunStar Philippines