Protesta sa Piston wa makabalda

Gihulagway sa kapulisan sa Siyudad sa Sugbo nga hapsay ug malinawon ang gihimong lihok protesta sa mga militanteng pundok sa Pagkakaisa ng mga Samahan ng Tsuper at Operator Nationwide (Piston).
Unang girumbo sa mga driver, riders, ug ubang cause oriented groups ang gasoline station nga nahimutang sa North Reclamation Area ug gisunod ang buhatan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) 7 nga nahimutang sa Siyudad sa Sugbo.
Ilang gipaabot ang ilang pagkadismaya ngadto sa kagamhanan ang grabeng kurapsiyon, gibasol ang kalisod sa drivers gumikan sa sunodsunod nga pagsaka sa presyo sa gasolina, dugangan pa sa dagkong buhis.
Apil na sa ilang gisingggit ang dagkong bayrunon sa multa niadtong mga yanong namasada sa karsada.
Human sa ilang gihimong hamubo nga programa ug napaabot ang ilang reklamo, malinawon sila nanglakaw.
Si Police Captain Charisma Gonzales, ang information officer sa Cebu City Police Office, nihulagway nga wala ra makahimo og kasamok ang maong grupo nga iyang gibanabana nga moabot lang sa 15 ka tawo .
Matod ni Gonzales nga nisunod ra ang maong grupo sa gihatag nga lagda nga dili mobabag sa karsada aron dili mabalda ang dagan sa trapiko.
LAING RALLY
Samtang nangandam sab ang kapulisan sa himuon nga dakong rally sa lainlaing sector nga nakigbatok sa kurapsiyon sa nasod unya sa Dominggo, Septiyembre 21, 2025, sa Plaza Independencia.
Gibutyag ni Gonzales nga nihimo na og coordinating meeting ang kadagkuan sa CCPO uban sa Armadong Kusog sa Pilipinas ug ubang ahensiya sa gobiyerno sama sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, Cebu City Transportation Office, Traffic Enforcement Unit, ug force multipliers.
Mag-andam ang kapulisan og mga personnel nga magsilbing Crowd Dispersal Management Team aron maoy ipakatap kon dunay mahitabong kagubot.
Giklaro hinuon ni Gonzales nga tagaan og higayon ang maong grupo nga mohimo sa ilang programa basta dili lang kini mohimo og kasamok sama sa pagguba sa mga butang sa gobiyerno lakip na sa pribadong individual.
Ipatuman sa kapulisan ang maximum tolerance diin dili sila mogamit og kusog aron pagpapahawa sa mga raliyesta ug sama sa naandan ilang hawanan ang mga karsada aron dili mabalda ang mga mobiyahe sa maong adlaw lakip na kadtong dalhon sa tambalanan. / AYB