Provincial Capitol mo-bid sa paghuman sa expressway

Taliwa sa mga kalangay tungod sa mga kontrobersiya ug kalamidad, ang pagkompleto sa 56.9 kilometros nga Metro Cebu Expressway (MCE) Project naa na sa mga kamot sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo.

Ang four-segment project nga nagsugod niadtong 2018 temporaryong nahunong niadtong Pebrero 2024 tungod sa kakuwang sa gikinahanglang environmental study ug permit human nahitabo ang pagdahili sa yuta sa bahin sa proyekto sa Brgy. Inayagan ug Cantao-an, Naga City niadtong Oktubre 2023.

Niadtong Abril 5, nakadawat si Cebu Governor Gwendolyn Garcia og kopya sa sulat nga pinetsahan og Abril 4, nga gihangyo sa Department of Public Works and Highways (DPWH) ngadto sa National Economic and Development Authority (NEDA) ug Public-Private Partnership Center (PPPC) tugotan ang Cebu Provincial Government nga mangulo sa pagkompleto sa MCE Project, matod sa taho sa Kapitolyo sa Public Information Office (PIO) niadtong Sabado, Abril 6.

Ang suwat nga gisuwat ni DPWH Secretary Manuel Bonoan gipadala ngadto kang NEDA Secretary Arsenio Balicasan ug PPPC executive director Ma. Cynthia Hernandez, nipadayag og suporta sa Kapitolyo aron makompleto ang proyekto pinaagi sa nagkalainlaing pamaagi sa pagpundo lakip na ang public-private partnership initiative.

“This is to respectfully inform that the Department (DPWH) is delisting the MCE Project from the list of Priority Infrastructure Flagship Programs (IFPS) / Public Investment Program (PIP),” matod ni Bonoan sa suwat nga gikutlo sa report sa Information arm sa Kapitolyo.

Sa report sa Kapitolyo, si Arjay Peralta sa DPWH Public-Private Partnership Service Office niingon nga sa higayon nga ma-delist na, ang nasudnong pundo sa proyekto ibalik ngadto sa nasudnong mamanhandi tungod kay ang kagamhanang probinsiyal aktibong mangita og investors nga mopatuman sa maong proyekto.

Si Peralta nidugang nga ang kagamhanang probinsiyal makasugod sa pagpatuman sa proyekto mouyon ba o di ang NEDA o PPPC.

Sa sunodsunod nga mga tigom niadtong Pebrero ug Marso 2024 tali sa Kapitolyo, DPWH-Central Visayas, EMB Central Visayas, Gobyerno sa Dakbayan sa Naga, ug mga kapitan sa mga apektadong barangay niadtong Pebrero ug Marso 2024, ang proyekto sa MCE gisusi tungod sa kakuwang sa Environmental Compliance Certificate (ECC) o Certification of Non-Compliance (CNC), non-coordination sa local government units, ug ang pag-realign sa rota nga agian sa mas urbanized barangays gikan sa City of Naga paingon sa Danao City.

Sa wala damha nga mga babag, ang Pangagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo nitanyag nga tapuson ang proyekto pinaagi sa usa ka inisyatibo sa PPP kaniadtong Marso 2024. / EHP