Provincial Health Board gibuhi og balik ni Pam

GIBALIK pag-activate ni Gobernador Pamela Baricuatro ang Provincial Health Board (PHB) sa tinguha nga mas molig-on pa ang healthcare service sa Probinsya sa Sugbo.
Kini human nahimong inactive ang maong board sulod sa unom ka tuig ubos sa milabayng administrasyon.
Gipahibawo ni Dr. Nikki Catalan, Provincial Health Consultant nga ang pag-reconvene sa grupo, pinasubay sa giluwatang mando ni Baricuatro sa Hunyo 30.
Sa nasayran, katapusang aktibo ang PHB ubos sa administrasyon ni kanhi Gobernador Hilario Davide III.
Nasayran nga ang pagbanhaw og balik sa board mahinungdanon gumikan kay ubos sa Republic Act No 11223 o ang Universal Health Care Act, kini nagmando nga mo-manage sa Special Health Fund ug i-exercise ang pag supervise sa administrative ug technical nga aspeto sa mga health facilities ug human resource ubos sa ilang hurisdiksyon.
Ubos sa lagda ni Baricuatro ang PHB maoy mohatag ug technical ug policy advice ngadto sa gobernador ug sa Hunta Probinsyal kalabot sa public health lakip na ang pag initiate, propose, review, ug pagrekomendar ug mga health policy, sectoral plans ug budgetary proposal aron masigurong naka-align kini sa nasudnong kagamhanan nga plano.
Iyang gidugang nga ang molingkod isip chairman sa board ang gobernador samtang vice-chairman ang Provincial Health Officer nga si Dr. Mary Anne Josephine Arsenal.
Molingkod usab isip membro si Board Member Dr. Stanley Caminero isip chairman sa Committee on Heath, upat ka mga Chief of Hospital sa upat ka Provincial Hospitals sa Probinsya sa Sugbo, representante sa DOH, Philhealth ug ingon man ang mga religious ug marginalized sector. / ANV