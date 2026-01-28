Provincial Health Office mao unay modumala sa Carcar City Hospital

Gipaubos na karon sa higpit nga imbestigasyon sa Kapitolyo ang Carcar City Provincial Hospital (CPH-Carcar) human sa makapasubo nga kamatayon sa usa ka 15-anyos nga batang lalaki niadtong Enero 25, 2026, duha ka adlaw human kini maaksidente sa dalan.
Taliwala sa maong kontrobersiya, gimanduan ni Gobernador Pamela Baricuatro si Dr. Josephin Arsenal, ang pangulo sa Provincial Health Office (PHO), nga temporaryong modumala ug mosusi sa operasyon sa CPH-Carcar.
Tumong niini nga maseguro ang hapsay nga serbisyo samtang nagpadayon ang imbestigasyon batok sa mga doktor ug personnel nga giingong nagpabaya sa biktima.
Base sa reklamo sa pamilya sa biktima, gingong wala mahatagi og saktong atensiyon ang pasyente bisan pa sa seryoso nga mga samad niini.
Nalangay ang pagbalhin sa pasyente ngadto sa mas dakong tambalanan sa Sugbo tungod sa kakuwang sa paspas nga koordinasyon.
Matod sa pamilya, dili na kini ang unang higayon nga adunay reklamo sa maong hospital bahin sa serbisyo niini.
Gidepensahan sa mga opisyal sa panglawas ang sistema, apan giangkon sab nila ang mga hagit nga giatubang niini. Sumala ni Rolly Villarin, spokesperson sa DOH 7, ang referral system gidesinyo aron masuta kon asa nga level sa hospital angay dad-on ang pasyente sa Level 1, 2, o 3/Apex Hospital sama sa VSMMC. / ANV