Provincial jails sa Sugbo palugakan ni Gov. Pam

Tinguha sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo nga mapaluagan ang pasilidad sa mga prisohan lakip usab ang pag-improve niini.
Gipadayag ni Gobernador Pamela Baricuatro nga samang kahimtang sa mga hospital ang prisohan sa probinsiya.
Kini maoy hinungdan nga gusto niyang susihon ang kahimtang sa mga pasilidad nga gidumala ni Provincial Jail Administrator Jail Supt. John Conrad Marcelino Basilio nga nibisita sa buhatan ni Baricuatro kauban ang 26 ka jail wardens sa Marso 9.
Lakip sa gipresentar niini ang kasamtangang kahimtang sa prisohan sa Dakbayan sa Bogo, Argao, ug uban pa nga nagkinahanglang ayuhon tungod sa kakaraan ug human maagii sa kalamidad.
“The state of our hospitals is bad, and even more so in our prisons—it’s really bad. I can only imagine. That is why we are really working and doing our part to improve the facilities. We want to decongest our facilities and look into the judicial system—something that we really have to work on,” matod ni Baricuatro. / ANV