Provincial Legal Office nagkuwang og abogado

Nagtinguha karon ang Cebu Provincial Legal Office (PLO) nga magdugang og abogado alang sa unom ka bakanteng posisyon karong Nobiyembre ilabi na sa kadagha’ng kaso nga giatiman.
Atol sa budget deliberation alang sa 2027 sa Kagamhanang Probinsyal sa Sugbo niadtong Miyerkules, Nobiyembre 4, 2026, nga gipangulohan ni Board Member Celestino “Tining” Martinez III, chairman sa Committee on Budget and Allocation, nga kapin sa 170 ka mga kaso ang gidumala sa labing minos 13 ka mga abogado
sa PLO.
Ang abogado sa PLO nga si Romielyn Macalinao nipasabot nga ang 13 ka mga abogado maoy nag-andam sa mga legal nga dokumento (pleadings) ug nagrepresentar sa probinsiya atol sa mga proseso sa korte.
Dugang pa niya nga kinahanglan sab og dugang pang mga posisyon sa tuig 2027 isip kabahin sa mga paningkamot nga makatukod og usa ka permanente ug lig-on nga legal nga
pwersa.
Matod pa nga sa pagkakaron, ang PLO walay mga regular nga abogado.
Nasuta nga gigamit sa 13 ka mga abogado ang ilang personal nga mga laptop.
Gipadayag sa PLO ang panginahanglan nga hatagan og mga computer gikan sa gobiyerno ang ilang mga abogado, kinsa kasamtangang naggamit sa ilang personal nga mga laptop alang sa trabaho.
Nakapalit na ang PLO og mga desktop computer alang sa uban nilang mga kawani ug ang sunod nga lakang mao ang paghatag og mga kompyuter alang sa ilang mga abogado. / CDF