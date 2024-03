Provincial meet Liloan kampyon

Kampyon sa bag-o lang nahuman nga Cebu Provincial Sports and Cultural Festival o mas naila nga Provincial Meet ang mga atleta sa lungsod sa Liloan.

Base sa overall final and official results, ang mga atleta sa maong lungsod ninghakot og 71 ka mga gold medals, 61 ka silver medal ug 45 ka bronze medals.

Gisundan kini sa lungsod sa Balamban nga nakakuha og 58 ka gold, 22 ka silver, ug 16 ka bronze medals.

Ikatulo sa ranking ang mga atleta sa Daanbantayan nga nakaangkon og 46 ka gold, 44 ka silver ug 36 ka bronze medals.

Ang lungsod sa San Fernando nga anaa sa ikaupat nga puwesto nakakuha og 39 ka gold, unom ka silver ug 12 ka bronze medals.

Samtang anaa sa ikalima ang Minglanilla nga nakabaton og 37 ka gold, 33 ka silver, ug 20 ka bronze medals.

Gikan sa ikaunom nga pwesto hangtod sa ika-41 nga pwesto maoy gihuptan sa lungsod sa Consolacion, Badian, Santa Fe, Tuburan, Compostela, Pinamungajan, Cordova, Barili, Bantayan, Sogod, Carmen, Catmon, Argao, Sibonga, Dalaguete, Oslob, Dumanjug, Ronda, Aloguinsan, Malabuyoc, Poro, Borbon, San Francisco, Ginatilan, Asturias, Tudela, Alcantara, Tabogon, Boljoon, Santander, Moalboal, San Remigio, Madridejos, Medellin, Alcoy ug Tabuelan.

Ang kompetisyon gisalmutan og di moubos sa 12,000 ka mga tinun-an sa 41 ka mga lokalidad sa probinsya sa Sugbo.

Una na nga gipahiabawo sa Department of Education (DepEd) Central Visayas nga ang mga mananaug sa maong sangka maoy morepresentar sa rehiyon sa umaabot nga Central Visayas Regional Athletic Association (CVIRAA) sa Mayo sa dakbayan sa Sugbo.

Samtang ang mga mananaug sa CVIRAA mao usay morepresentar sa Sugbo sa Palarong Pambansa sa Hulyo 9 ngadto sa Hulyo 17, 2024. / ANV