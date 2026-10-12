PSA: Inflation sa tri-cities misaka, miubos sa probinsiya

Nisaka ang inflation sa mga siyudad sa Sugbo, Lapu-Lapu ug Mandaue niadtong Septiyembre 2026 samtang gamay nga pagkunhod sa Probinsiya sa Sugbo, sumala sa Philippine Statistics Authority (PSA) 7.
Gipresentar ni Cebu Provincial Statistical Office Chief Statistical Specialist Felixberto Sato Jr. ang datos atol sa Cebu Inflation Report September 2026 press conference niadtong Lunes, Oktubre 12, 2026.
Sumala sa presentasyon ni Sato, nisaka sa 8.4 porsiyento ang inflation sa Cebu City niadtong Septiyembre gikan sa 7.5 porsiyento sa Agusto.
Nisaka sab sa 5 porsiyento ang inflation sa Lapu-Lapu City gikan sa 4.2
porsiyento.
Sa Mandaue City, nisaka sab ang inflation ngadto sa 6.8 porsiyento gikan sa 5.9 porsiyento sa Agusto.
Sa laing bahin, nikunhod sa 9.2 porsiyento ang inflation sa Probinsiya sa Sugbo gikan sa 9.5 porsiyento niadtong Agusto.
Kon itandi sa Septiyembre 2025, mas taas ang inflation sa Probinsiya sa Sugbo, Cebu City ug Mandaue City.
Ang Lapu-Lapu City lamang ang adunay mas ubos nga inflation nga nikunhod gikan sa 6.3 porsiyento nga natala niadtong miaging tuig.
Matod ni PSA 7 Officer-in-Charge Wilma Perante, nisaka sa 8.3 porsiyento ang inflation sa Central Visayas niadtong Septiyembre 2026 gikan sa 8.1 porsiyento sa Agusto.
Nag-unang hinungdan niini ang pagkaon ug dili ang alcoholic drinks kansang inflation nisaka sa 8.9 porsiyento gikan sa 8.5 porsiyento sa Agusto.
Kini nikabat sa 44.2 porsiyento sa kinatibuk-ang pagsaka sa inflation sa rehiyon.
Nisunod ang mga serbisyo sa restawran ug akomodasyon nga nisaka sa 11.2 porsiyento gikan sa 10.3 porsiyento, ug mga serbisyo sa edukasyon nga nisaka sa 1.3 porsiyento human nakarekord og 1.5 porsiyentong pagkunhod niadtong Agusto.
Sa kontribusyon sa kinatibuk-ang 8.3 porsiyentong inflation sa rehiyon, nag-una ang pagkaon ug dili alcoholic drinks sa 3.59 percentage points.
Nisunod ang balay, tubig, kuryente, gas ug uban pang sugnod sa 1.59 percentage points, ug transportasyon sa 1.35 percentage points. / DPC