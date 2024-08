PSA mipahimangno batok ‘national ID scammers’

Gidasig karon sa Philippine Statistics Authority (PSA) 7 ang publiko nga i-report kining mga indibidwal o organisasyon nga nagpabayad alang ngadto sa gusto nga mokuha sa ilahang national identification (ID) cards.

Mipahimangno si PSA 7 Regional Director Ariel Florendo nga dili awtorisado kining mga indibidwal o orginasasyon nga moimprinta sa physical nga mga card sa national ID o kining Polyvinyl chloride (PVC) cards.

Matod ni Florendo nga ang ilang ahensiya lamang ug ang Philippine Postal Corporation ang anaay katungod nga moimprinta niini nga mga card.

“It’s always PSA and we are working with the Post Office kay sila man ang task to distribute sa mga IDs. Outside of PSA and Post Office, naa na gani mag-print ana that is already illegal,” matod ni Florendo.

Gipasabot sa Regional Director nga dali ra nga mailisan ang mga sensitibo nga impormasyon nga mamahimong moresulta sa pagkapeke sa maong dokumento o ID.

“Bawal gyud na siya for the reason that is your ID, imagine nga pwede diay na time sa ako ilisan ang imo age, ako ilisdan ang imuhang pangalan,” dugang ni Florendo.

Niadtong Biyernes, Agusto 9, mipahibalo ang PSA Central Office nga nakadawat kini og mga taho gikan sa mga indibidwal nga gitanyagan nga pag-imprinta sa ilahang national ID bugti ang kwarta.

Gipasidan-an usab sa PSA ang publiko nga dili i-share ang impormasyon sa ilahang national ID mapa-pisikal paman kini nga card or digital ngadto sa dili awtorisado nga mga indibidwal aron malikayan ang pagpangilad o pagpanglimbong.

Dugang sa ahensiya nga ang pagparehistro ug pagbaton sa national ID aduna’y direkta nga benepisyo susama sa cash assistance gikan sa gobyerno ingon man ubang mga social protection program.

Hinuon giklaro sa PSA 7 nga wala pa sila makadawat og reklamo sa rehiyon kabahin niining mga dili awtorisado nga pag-imprinta sa national ID.

Apan iyaha nang gitahasan ang nagkadaiyang provincial offices sa PSA 7 nga i-monitor ang ilegal nga mga aktibidad susama niini sa online.

Bisan paman sa mga backlog sa pag-imprinta sa pisikal nga card sa national ID, gipahibalo ni Florendo nga anaay duha ka klase niini susama sa electronic copy (ePhilID) ug ang Digital National ID.

Niadtong Hunyo 10 lang niining tuiga dihang gilusad sa PSA ug sa Department of Information and Communication (DICT) ang digital national ID, ang opisyal nga digital version sa national ID.

Alang niadtong mga nakarehistro na sa national ID, mamahimong ma-access ug ma-download ang ilahang digital ID pinaagi ang https://national-id.gov.ph o pinaagi sa pag-download sa eGovPH mobile application.

Nasayran nga anaa sa 4.4 million ka pisikal nga ID cards ang nadeliver na ug 2.4 million nga naimprinta nga ePhil IDs ang na-isyu sa Central Visayas gikan sa 6.8 million nga mirehistro niini. / EHP