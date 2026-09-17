PSC magpatukod og dugang training centers sa tennis

Magpatukod ang Philippine Sports Commission (PSC) og dugang training centers alang sa tennis sa tinguha nga makakaplag og mga atleta nga adunay potenstyal nga makasunod sa lakang ni Filipinas tennis ace Alex Eala.
Atol sa House plenary deliberations sa proposed 2027 budget alang sa PSC, si PHILRECA Rep. Presley de Jesus nangutana kon unsa’y angayang himuon sa nasod human sa dakong kalampusan nga naabot ni Eala.
“Ano ang nakikita ng Philippine Sports Commission dito sa tennis natin, na ngayon ay talagang sikat na sikat na, at medyo umangat ang ating bansa because of Alex Eala?” matod ni de Jesus nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.
Nahukman nga ang pagtukod og dugang training tennis centers sa tennis mao ang labing unang angayang buhaton.
Ang 21-anyos nga si Eala kasamtangang world ranked No. 18 sa Women’s Tennis Association (WTA). / ESL