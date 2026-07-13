PSC magpatukod og ubay-ubay nga tennis courts sa Cebu

Ubay-ubay nga tennis courts ang planong ipatukod sa Philippine Sports Commission (PSC) sa Dakbayan sa Sugbo isip tipik sa tinguha niini nga magtukod og daghang tennis courts lukop nasod, usa ka lakang nga nakabaton og inspirasyon sa pagkulit og dakong pangalan ni Philippine tennis ace Alex Eala sa kalibotan sa tennis.
Nagkanayon si PSC Chairman Patrick Gregorio nga aduna na siya'y gikasabot nga dakong kompanya sa Sugbo nga andam mosuporta ning maong plano.
"May isang malaking kompanya roon, saka na natin i-disclose kung sino, na talagang gusto magpatayo ng limang tennis courts, competition courts, so that Cebu can host WTA in the very near future," matod ni Gregorio nga napatik sa www.gmanews.tv.
Niadtong Enero 2026, ang PSC ug ang Philippine Tennis Association (Philta) naka-host sa labing unang Women's Tennis Association (WTA) sa Pilipinas nga mao ang Philippine Women's Open WTA 125, diin nipakita og aksiyon si Eala ug uban pang dekalidad nga tennis players lukop kalibotan.
Gipasabot ni Gregorio nga ang Philippine Women's Open nakakuha og positibong feedback gikan sa WTA officials ug hasta sa mga magduduwa nga ningsalmot.
"Marami tayong ginagawa, marami tayong gagawin. And si Alex ang dahilan, isa sa mga dahilan kung bakit kailangan nating pabilisin lahat ng plano for Philippine Tennis and Philippine Sports," dugang ni Gregorio.
"Natataas niya [Alex] yung antas at kredibilidad ng sports sa Pilipinas." / ESL