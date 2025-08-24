PSC magtutok sa grassroots nga programa

Sa pagtukod unya sa regional training centers mahatagan na kini og kasulbaran.

“Di na sila madala sa ibang lugar and hindi malayo sa family, especially yung bata pa na atleta and they can stay in their place to train,” sigon sa hepe sa sports agency sa nasod.

Si Gregorio anaa sa Cebu City alang sa pagbukas sa PSC–Philippine Dancesport Federation (PDSF) Cebu World Dancesport Federation (WDSF) Open 2025 nga gipahigayon sa Grand Ballroom sa Waterfront Cebu City Hotel and Casino.

Sa opening ceremony, misal­­mot si Gregoria kuyog ni PSC commissioner Edward Hayco, Cebu City Mayor Nestor Archival, Vice Mayor Tomas Osmeña ug Philippine Dancesport Federation (PDSF) president Becky Garcia.

Sobra sa 1,200 entries gikan sa manag­lahi nga nasod ang misalmot sa dancesports competition nga gi-host sa (PDSF), Cebu City Sports Commission (CCSC) ug PSC.

Gawas sa pagtukod ug bag-ong pasilidad gitumbok sab ni Gregorio ang kahinungdanon sa edukasyon alang sa grassroots athletes.

"We want to put up regional centers that have schools because education is part of our criteria," dugang pa niya.

Niadto pud si Gregorio sa Cebu City Sports Center para makita ang mga grassroots athlete nga nag-training. / RSC