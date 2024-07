PSC moimbestigar sa sukod sa CCSC track oval nga giingong wa nihaom sa standard

Nagkanayon si Philippine Sports Commission (PSC) commissioner Edward Hayco nga mopahigayon sila og kaugalingon nilang imbestigasyon kabahin sa gikatahong kuwang sa sukod sa track oval sa Cebu City Sports Center nga kasamtangang gigamit sa Palarong Pambansa 2024.

Giingon nga ang sukod sa track oval kuwangan og pipila ka metros sa standard nga 400 ka metros.

Nagkanayon si Hayco nga ilaha unang iklaro ang kabahin niini ngadto kang Ma. Jeanette Obiena, technical consultant sa Palarong Pambansa.

“First of all we have to validate and verify, kay ang contractor nihatag og specification nga dili takdo sa speci­fication nga gihatag sa atong sports association nga consultant nga si Obiena. So wala nitakdo,” matod ni Hayco sa interbyo sa Sun.Star Cebu.

“Kanang specification gihatag na six months ago. Ang motubag ani ang contractor kon nganong wa masunod ang specification, mao ra na.”

Nidug ang si Hayco nga konsultahon sab nila ang Department of Education kabahin niini. / JPS