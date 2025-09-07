Public CRs sa CSBT libreng magamit

Adunay bag-ong mga kasilyas o comfort rooms (CRs) sa Cebu South Bus Terminal (CSBT) nga libreng magamit sa publiko ug ablihan kini sa sunod semana.
Matod ni Ahmed Cuizon, ang bag-ong Provincial Administrator sa mga terminal, nga ang pampublikong mga pasilidad giayo ug pareho na kini og kalidad sa mga CR sa Mister Loo nga adunay bayad.
Ang pag-abli sa bag-ong mga CR maoy magtuldok sa temporaryong kasabutan tali sa Mister Loo, nga naghatag og libreng paggamit sa usa sa ilang mga kasilyas sa CSBT sukad niadtong Agusto 1.
Gipahibalo ni Gobernador Pamela Baricuatro ang duha ka bulan nga libreng paggamit niadtong Hulyo 30 dihang padayon pa nga gi-rehabilitate ang pampublikong mga CR.
Gihulagway ni Cuizon ang bag-ong mga kasilyas nga "makatagbaw kaayo" ug matod niya nga pareho ra kini sa mga pasilidad sa Mister Loo.
Iyang gipasabot nga ang daan nga mga pasilidad dili maayo ang pagmentinar ug kuwang sa tubig hinungdan nga maahat ang mga tawo sa paggamit sa mga CR sa Mister Loo bisan adunay bayad.
Ang bag-ong pampublikong mga CR mahimong PWD-friendly, adunay diaper stations, ug mga bidet.
Ang unang giayo nga CR nga ablihan nahimutang sa Segment B, nga sentro nga bahin sa terminal.
Sa pag-abli niini, matod ni Cuizon, isirado ang libreng CR sa Segment C, duol sa Dunkin' Donuts, aron ayuhon. Kon mahuman, ang duha ka mga pasilidad libre na nga magamit sa publiko.
Ang Topline maoy nag-ayo sa pampublikong mga kasilyas base sa kasabutan uban sa gobernador.
Sa Cebu North Bus Terminal (CNBT), matod ni Cuizon, wala pa'y plano nga magtukod og bag-ong pampublikong mga kasilyas. Ang terminal wala pa makigsabot sa usa ka kasabutan (usufruct agreement) sa SM City Cebu.
"They have prohibited us from building any CRs there in the absence of any formal usufruct agreement," batbat ni Cuizon.
Sa pagkakaron, ang mga pasahero sa CNBT makagamit sa mga CR sulod sa SM City Cebu mall nga libre. Ang mga pasilidad sa Mister Loo magpabilin gihapon nga magamit. / Dugang taho ni Arvie N. Veloso