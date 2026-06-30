Public school teacher sa Cebu City, nadakpan tungod sa shabu

Usa ka maestro nga mao untay magsilbing maayong ehemplo sa iyang mga estudyante ang nagtingkagol karon og bilanggoan human nadakpan sa kapulisan tungod sa paghupot og pakete sa gituohang shabu.
Nahitabo ang maong insidente niadtong Lunes sa gabii, Hunyo 29, 2026, sa Block 4, Barangay Sawang Calero, Dakbayan sa Sugbo.
Ang suspek giila nga usa ka 53-anyos nga residente sa Barangay Bulacao, Cebu City, aktibong magtutudlo sa usa ka publikong tunghaan sa siyudad.
Base sa inisyal nga imbestigasyon sa Sawang Calero Police Station, nagpahigayon sila og intensified anti-illegal drug operation sa
dapit sa dihang namatikdan sa mga awtoridad ang maestro nga nakigtransaksyon og shabu.
Sa dihang nakabantay ang maestro sa presensya sa mga polis, naratol siya ug kalit nga nidagan apan nadagma nga niresulta sa iyang pagkapiang.
Naabtan siya sa kapulisan ug sa dihang girekisa, nakuhaan siya og usa ka pakete sa gituohang shabu.
Giandam na ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002) batok sa suspek. /