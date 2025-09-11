Public toilet sa CSBT magamit na

Personal nga giinspeksyon ni Gobernador Pamela Baricuatro ang libre ug bag-ong gi-renovate nga mga pansayan sa Cebu South Bus Terminal (CSBT) sa Huwebes, Septiyembre 11, 2025.
Ang Topline Hi-tech Synergy Corp. maoy nitrabaho sa pag-renovate sa mga pansayan sa budget nga moabot sa P3 milyunes.
Matod ni Brigitte Carmel Lim, Senior Vice President sa Topline nga sila maoy niboluntaryo pagtrabaho sa maong mga pansayan isip kabahin sa ilang abag sa Probinsiya sa Sugbo.
Gawas sa Mister Loo Philippines nga maoy nag-operate sa pipila ka mga pansayan sa sulod sa terminal, ang Topline mao sab ang nag-operate sa ticketing system sa duha ka terminals .
Matod ni Baricuatro nga ang maong mga pansayan gipahimutang daan isip pagpangandam sa peak season.
“We are preparing this for November 1 and 2 and also for Christmas season so we are already talking unsaon nato nga ang mga tawo dili mag-antos like in the past kay taas kaayo'g linya hangtod maabot gud ni og Emall sa all saints day ug all souls day,” matod ni Baricuatro.
Gipahibalo sa gobernador nga aron mas mapanindot ang terminal, adunay renovation nga himuon sa Ikaduhang andana nga gipundohan og P11 milyunes.
“Although we need more improvements pa pero so far so good...we already signed a budget, ang cheque ani kadtong request ato nang gipirmahan gahapon eleven million...we are gearing for the new south bus terminal,” dugang niya.
Tinguha sa Topline nga mobutang og dugang pansayan nga libre sulod sa terminal aron mas daghang option ang mga pasahero.
“More or less same cr sad para at least naay uniformity sa ubang cr pud and its totally free sa public, matod ni Lim.
Gikatakda ang blessing sa bag-ong mga pansayan sunod semana. / ANV