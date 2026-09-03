Publiko giawhag magmatngon sa pagsugod sa ber months

Gialerto sa kapulisan sa Siyudad sa Sugbo ang ilang katawhan subay sa pagsulod sa “ber” months tungod sa napanglantawan nga pagsaka sa kaso sa pagpanulis, pangunguot, ug salisi.
Mismo ang hepe sa Philippine National Police (PNP) nga si Police General Jose Melencio Nartatez Jr. ang nipagawas og kamanduan nga pahugtan ang seguridad sa mga merkado, transport terminals, commercial centers, ug mga dapit nga sagad nahitabuan og krimen.
Aron mas paspas ang aksiyon, gibansay sa Cebu City Police Office (CCPO) ang ilang pagresponde aron makaabot dayon sa dapit sa krimen sulod lang sa 3 hangtod 5 ka minuto.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Miguel Andeza, deputy city director for operations sa CCPO, dako og tabang kon motawag dayon ang biktima sa ilang hotline ug dili maglangan-langan.
“Most of incident nga usahay dili dayon makaabot ang polis kanang delayed reporting... If the crime committed and it was already reported on that particular hour usahay ma-break nato ang 5 minutes. Pinakataas na kaayo nang 5 minutes,” matod ni Andeza.
Bantayan sab pag-ayo ang mga pawnshop, bangko, ug ang mga boarding ug pension house diin posibleng nagpuyo ang mga tulisan nga gikan pa sa ubang rehiyon.
Hinuon, gitino ni Andeza nga sa pagkakaron wala pa silay na-monitor nga dagkong grupo sa kriminal nga nakasulod sa dakbayan. / AYB