Publiko giawhag nga di mag-panic buying taliwala sa nag-ung-ong nga krisis sa lana

Nagkanayon ang Malacañang sa Martes, Marso 10, 2026, nga dili kinahanglan ang panic buying, dungan sa pagpasalig nga ang nasod adunay igong suplay sa mga batakang paliton taliwala sa nag-ung-ong nga krisis sa lana tungod sa nagkagrabe nga tensiyon sa Middle East.
Sa usa ka press conference didto sa New York, ang Palace Press Officer nga si Undersecretary Claire Castro niasoy pag-usab nga ang nasod nagmintinar og igong suplay sa gasolina ug mga importanteng baligya, ug gilauman nga magpabiling lig-on ang mga presyo niini.
“Sa ngayon, tulad ng aking sinabi kahapon sa DTI (Department of Trade and Industry), wala naman daw movement ng price sa mga basic commodities natin sa NCR (National Capital Region) at sa ibang mga region,” sumala ni Castro.
Matod pa niya nga bisan pa niana, kinahanglan nga andam ang mga Pilipino sa bisan unsa nga mahitabo nga mahimong resulta sa panagbangi sa Middle East.
Gipasalig niya nga ang gobiyerno ubos ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. naglihok aron makatabang sa pagpagaan sa mga epekto sa maong kagubot sa Middle East.
“Hindi man ito nagaganap at hindi ito ang kagustuhan ng ating gobyerno pero dahil sa tension na nagpapatuloy sa Middle East, kailangan talagang paghandaan ng mga kababayan natin. Pero hindi kailangan magkaroon ng panic buying dahil kumpleto naman at enough pa ang supply, lalong-lalo na ang ating fuel at ng ating mga basic commodities,” dugang niya.
Giawhag sab sa opisyal ang publiko nga i-report dayon sa mga hingtungdan nga ahensiya sa gobiyerno ang bisan unsang dili kasarangan nga pagsaka sa presyo sa mga batakang palitunon ug mga produkto sa petrolyo.
“So, kapag kayo ay nahuli na lumalabag sa batas, nahuli na nag-hoard or umaksyon o gumawa ng profiteering, hindi kayo tatantanan ng ating pamahalaan dahil kayo po mismo ay madedemanda at kakasuhan,” ingon ni Castro.
“Ang panawagan ng Pangulo ay magkaisa tayo kung ano po ang nangyayari po ngayon sa Middle East, dapat tayo magkaisa at magtulungan. Ang gusto po ng Pangulo ay magtulungan tayo. Kapag kayo ay nagsamantala, mayroon po kayong kalalagyan. Kayo po ay madedemanda at maaaring matanggalan po kayo ng pagkakataon na kayo ay makapagnegosyo,” dugang niya. / TPM / SunStar Philippines