Publiko giawhag nga magpabilin’g kalmado taliwala sa pag-ubos sa peso

Giawhag ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang mga Pilipino nga magpabiling kalmado taliwala sa mga kabalaka bahin sa pagkahuyang sa peso batok sa US dollar.
Sa Miyerkules, Oktubre 28, 2026, ang peso nius-os ngadto sa labing ubos nga lebel nga anaa sa P64.18 matag US dollar, human kini nagsira sa P64.17 sa miaging adlaw.
Gipasabot ni Marcos nga ang pagkahuyang sa peso batok sa US dollar tungod sa padayon nga pagsaka sa presyo sa lana sa internasyonal nga merkado, nga dala sa panagbangi sa Middle East.
“Well, first of all, do not take it with alarm. Don’t panic…People can take solace in the fact that our policy towards the peso is to continue to defend the peso as hard as we possibly can. We have all the tools to defend the peso. We have all the means to defend the peso,” matod ni Marcos.
“And with that in mind, we will continue to do all that we can to make sure that the value of the peso does not continue to go down, especially relative to the dollar. The dollar is also becoming very strong. But nevertheless, we have the means, as I say, our foreign exchange reserves are healthy at diyan tayo kumukuha para idepensa ang peso so we will continue to defend the peso,” dugang niya.
Ang paghuyang sa peso mahimong mosangpot sa pagsaka sa presyo, labi na sa mga imported nga produkto sama sa gasolina, tambal, elektroniko ug uban pang mga produkto. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig sa imported nga gasolina, ang paghuyang sa peso mahimo sab nga magpataas sa gasto sa gasolina, transportasyon ug kuryente.
Makaapekto sab kini sa mga negosyo nga nagsalig sa imported nga materyales ug kagamitan, tungod kay ang dugang nga gasto sa kadugayan mahimong ipasa sa mga konsumidor.
Bisan pa, ang paghuyang sa peso nakabenepisyo sa mga overseas Filipino worker (OFW) tungod kay ang ilang mga pamilya makadawat og dugang nga peso kon ilang ibaylo ang dolyar ngadto sa peso. /TPM/SunStar Philippines