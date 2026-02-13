Publiko giawhag sa pag-report sa insedente labot sa VAWC

MANILA – Usa ka opisyal sa Protective Services Bureau (PSB) sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang nanawagan sa publiko nga tumanon ang Republic Act No. 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Children (VAWC) Act ug i-report dayon ang mga paglapas niini ngadto sa mga awtoridad.
Sa usa ka news forum niadtong Huwebes, Pebrero 12, 2026, gihatagan og gibug-aton ni Social Welfare Officer 3 Carol Nuyda ang pagkadinalian sa pagtubag sa mga insidente sa pagpangabuso batok sa mga babaye ug kabataan.
Bisan pa sa gipakusgan nga tinguha nga mapun-an ang VAWC, iyang namatikdan nga usa sa matag upat ka babaye ang nakasinati og pagpangabuso gikan sa ilang kapikas, sumala sa datos sa Philippine Statistics Authority (PSA).
Ang dako nga ihap sa mga kaso sa VAWC sa miaging tuig nga gisubay sa Philippine National Police (PNP), nakatala og 6,883 ka mga kaso gikan lang sa Agusto hangtod Nobiyembre 2025.
Matod ni Nuyda nga usa kini ka klaro nga timailhan nga ang VAWC nakagamot na pag-ayo sa katilingbanon nga kinaiya.
Sa ubang mga kaso, matod ni Nuyda, ang kabatan-unan sagad direktang biktima o apektado sa mga abusadong relasyon. / PNA