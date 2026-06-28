Publiko gidapit sa libreng 3 adlaw nga convention sa Saksi ni Jehova

Gidapit ang publiko sa mga Saksi ni Jehova sa pagtambong sa ilang tulo ka adlaw nga regional convention nga adunay tema nga "Eternal Happiness," nga pagahimuon sa duha ka lugar sa Sugbo karong Hulyo ug Agusto ning tuiga.
Ipahigayon ang unang kombensiyon sa Hulyo 10 hangtod 12, 2026, sa Hoops Dome sa Lapu-Lapu City, samtang ang ikaduhang schedule ipahigayon sa Hulyo 31 hangtod Agusto 2, 2026, sa Toledo Sports Center sa Toledo City.
Libre ang pagtambong sa maong kalihukan ug walay koleksiyon nga pagahimuon. Matag adlaw, adunay Bible-based nga mga pakigpulong, interbyu ug video presentations nga nagpunting sa espirituwal nga pagtulon-an, ug praktikal nga giya alang sa pamilya ug komunidad.
Lakip sa mga hisgutan sa programa ang "Messianic Prophecy Fulfilled," "Your Father Who Looks On in Secret Will Repay You," ug "Applying Lessons from Jesus' Illustrations."
Magsugod ang programa alas 9:20 sa buntag ug matapos alas 3:30 sa hapon sa Biyernes, alas 4:30 sa hapon sa Sabado, ug alas 3:45 sa hapon sa Dominggo.
Sumala sa mga tig-organisa, kapin sa 6,000 ka kombensiyon sa kapin 500 ka pinulongan ang gipahigayon sa tibuok kalibotan sa miaging tuig ubos sa tema nga "Pure Worship."
Lakip niini ang 19 ka internasyonal nga kombensiyon sa 13 ka nasod, diin kapin sa 12 milyunes ka tawo ang nitambong.
Sa unang adlaw sa "Eternal Happiness" Regional Convention niadtong Hunyo 5, 2026, sa Hoops Dome, ang katapusang bahin sa programa gisibya pinaagi sa video streaming ug gisumpay sa 17 ka ubang convention venues sa tibuok Pilipinas.
Gipresentar sab ang programa sa Cebuano, Tagalog, ug Iloko aron mas daghang tumatan-aw ang makasabot sa mga mensahe.
Alang sa dugang impormasyon ug aron mahibal-an ang labing duol nga venue, mahimong mobisita ang interesado sa jw.org pinaagi sa seksiyon nga About Us > Conventions. / PR