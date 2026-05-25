Publiko gipahimangnoan batok sa bukya

Tungod kay ting-init o summer man, uso na sab ang mga kalihukan sa tubig sama sa pagpangaligo sa swimming pool ug sa dagat.
Apan niining panahona usab sagad manggawas ang mga jellyfish o bukya, diin kon makatandog sa panit, mahimong mosangpot sa kakatol, pagpamuwa, kalisod sa pagginhawa, ug mas grabe pang epekto sa lawas.
Tungod niini, ang Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo naghatag og mga giya sa publiko aron maseguro ang kaluwasan sa mga mangaligo.
Lakip sa mga unang angay'ng buhaton mao ang daling paghaw-as gikan sa tubig, paghugas sa samad gamit ang tubig-dagat, ug ang paggamit og tweezers, gloves, o tumoy sa card aron matangtang ang mga nabiling gaway niini.
Aron maminusan sab ang kahapdos sa panit, mahimong ihumol ang apektadong parte sa init nga tubig sulod sa 20 ngadto sa 45 minutos.
Ugaling maglisod sa pagginhawa, maghuot ang dughan, malipong, makuyapan, magsuka o magsakit ang kaunoran, gikinahanglan nga dad-on dayon kini sa duol nga tambalanan.
Kahinumdoman nga niadtong Mayo 19, gipahibalo sa Municipal Disaster Risk Reduction and Managament Office (MDRRMO) sa Lungsod sa Argao nga dunay mga nakit-an nga mga jellyfish sa baybayon lakip na sa pantalan sa lungsod.
Hinungdan nga giawhag ang publiko nga dili hikapon ang mga jellyfish ilabi na kadtong mga gagmay nga kon tan-awon daw patay na.
Samang sitwasyon sab ang nabantayan sa Lungsod sa Moalboal sa miaging buwan hinungdan nga temporaryong gipahunong sa maong lugar ang island hopping ug snorkeling activities. / ANV