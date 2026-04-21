Publiko gipahimangnuan batok gasolina nga gisagola’g methanol

Gipahimangnuan sa Philippine National Police Highway Patrol Group (PNP-HPG) ang mga motorista batok sa pagpalit og mas baratong mga produkto sa lana human sa pagkasikop sa unom ka indibidwal nga giingong naaktuhan nga nagsagol og methanol sa gasolina ug krudo (diesel) sa usa ka ilegal nga operasyon sa Caloocan City.
Sa usa ka press conference niadtong Martes, Abril 21, 2026, si HPG Spokesperson Lieutenant Nadame Malang nipahimangno sa publiko batok sa pagpalit sa maong mga produkto.
Matod niya nga dunay mga tag-iya og sakyanan nga usahay adto mopalit sa mga dili awtorisado nga mga negosyante nga nagtanyag og mas baratong gasolina o krudo taliwala sa pagsaka sa presyo niini tungod sa krisis sa Middle East. Ang pasidaan nahitabo human gidakop sa mga awtoridad ang unom ka mga suspek niadtong Abril 16, 2026, tungod sa giingong paglapas sa Presidential Decree 1865 may kalabutan sa Batas Pambansa Bilang 33, nga nagsilot sa ilegal nga pagdumala ug pag-apudapod sa mga produkto sa petrolyo.
Sumala sa HPG, ang mga suspek naatlan sa akto nga nagbalhin og methanol ngadto sa dagkong container nga adunay sulod nga gasolina ug krudo.
Matod sa mga awtoridad, ang maong pamaagi gigamit aron madugangan ang gidaghanon sa lana ug madako ang ilang ganansya.
“Ang methanol ay hinahalo sa mga petroleum products para mas mapadami ang gasoline or diesel. Ang intention po niyan is really para mandaya,” matod ni Malang.
Nasakmit sa kapulisan ang gibana-banang 10,000 ka litro sa methanol, 8,000 ka litro sa unleaded gasoline, 1,000 ka litro sa premium gasoline, ug 1,000 ka litro sa krudo atol sa operasyon.
Gipatin-aw sa mga imbestigador nga ang methanol, usa ka substansiya nga daling mosilaob.
Matod sa mga awtoridad nga ang pag-usab sa sagol makadaot sa makina ug makahatag og peligro sa sunog.
Namatikdan sab sa HPG nga adunay mga awtorisado nga bodega (depots) nga gitagana alang sa husto nga pagdumala ug pagbalhin sa maong mga kemikal, ug gipasiugdahan nga ang bisan unsang kalihukan gawas niini nga mga pasilidad ilegal ug delikado.
Gipatawag na sa mga awtoridad ang tag-iya sa mga nasakmit nga produkto isip kabahin sa nagpadayon nga imbestigasyon. /TPM/SunStar Philippines