Publiko gipahimangnuan nga dili mag-hoarding og gasolina

Subay sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo, ang Police Regional Office (PRO) 7 nibahad sa publiko batok sa pagtago sa gasolina ug ubang petroleum products subay sa anti-hoarding and fuel dispensing measures nga giluwatan sa Department of Energy (DOE) pinaagi sa ilang Task Force on Energy Resiliency (TFER).
Ang PRO 7 nihatag og gibug-aton nga ang wala kinahanglana nga pagtago sa gasolina mahimong makabalda sa patas nga pag-apudapod sa produktong petrolyo ug mamahimong makamugna og artificial shortages sa komunidad.
Ang kapulisan sa Central Visayas nipahinumdom sa publiko nga ang pagtago ug ilegal nga pagbaligya sa petrolyo mamahimong mag-atubang og kaso subay sa Batas Pambansa Blg. 33 ug Presidential Decree 1865 nga mopahamtang og silot niadtong mopaginansya, motago sa gasolina ug ubang ilegal nga kalihukan nga naglambigit sa energy resources.
Si Police Brigadier General Redrico Maranan, ang hepe sa PRO 7, mimando sa tanang unit sa kapulisan nga makig-alayon sa ahensiya sa gobiyerno sa pag-monitor sa mga gasoline station, transport operations, ug mga storage facilities aron maseguro nga mituman sila sa guidelines sa DOE ug mapugngan ang pagtago (hoarding) sa mga produkto.
Lakip sa giawhag sa kapulisan ngadto sa katawhan nga dili mag panic buying.
Nipasalig si Maranan nga ang kapulisan pabilin nga andam nga motabang sa mga kaabag nga ahensiya sa gobiyerno aron magpadayon ang kahusay ug kalinaw.
Si Police Colonel Abubakar Mangelen Jr., ang hepe sa Cebu Police Provincial Office, nibutyag nga ila nang giihap ang tanang gasoline station lakip na ang commercial establishments sa mga kalungsoran ug sa mga component cities.
Tinguha ni Mangelen nga malikayan ang mahitabong kawat sa mga produkto sa gasolina lakip na ang mga paninda sa mga dagkong tindahan.
Giangkon ni Mangelen nga ning pagsaka sa presyo sa krudo ug gasolina maapektohan gyud ang ilang operation, gawas lang sa paghatag og seguridad sa katawhan. / AYB