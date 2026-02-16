Publiko gipahimangnuan sa scammers nga nagpailang si Sec. Rex Gatchalian

MANILA – Nagpasidaan ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa publiko batok sa mga indibidwal nga nagpakaaron-ingnong si Secretary Rex Gatchalian aron mangayo og donasyon.
Gamit ang ngalan ni Gatchalian, ang mga scammer nagpadala og mga mensahe sa nagkalainlaing plataporma aron mangayo og kuwarta. Sa pipila ka higayon, nagpaila pa nga iyang mga sinaligan.
Sa usa ka post sa Facebook niadtong Pebrero 14, 2026, gihimakak ni Gatchalian nga siya nangayo o nagtugot sa bisan unsang matang sa pagpangayo og kuwarta.
“Nais ko pong linawin na hindi ako at hindi kailanman ako nanghihingi o nagso-solicit ng anumang halaga para sa umano’y donasyon sa anumang foundation. Mag-ingat po sa mga nagpapanggap bilang Rex Gatchalian, lalo na sa Signal at WhatsApp, kung saan ginagamit nila ang aking litrato, pangalan, at maging ang contact number upang manloko,” matod ni Gatchalian.
Sumala sa mga taho nga nakaabot sa DSWD, ang mga scammer mangayo og dagkong kantidad ug mangatarungan nga naabot na ang “transfer limit” sa ilang mga account.
Usa sa mga mensahe nag-ingon: “Maxed out na my account’s limit and my staff’s account for the fund transfers sa Foundation, baka pwede you can do me a favor, will send it back na lang to your account later (midnight) transferred 950k na for them. Just send me the details.”
Sa laing mga kaso, ang mga suspek nagpaila nga sila si “Emman,” nga kunohay staff ni Gatchalian, aron makontak ang mga biktima.
Sa usa ka pamahayag sa Lunes, si DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao niingon nga si Gatchalian wala mangolekta og pundo para sa bisan
unsang foundation ug wala sab magsugo og mga kaabag aron mangayo og kwarta pinaagi sa private messaging apps.
Iyang giawhag ang publiko nga magpabiling mabinantayon, susihon ang mga kadudahang mensahe, ug likayan ang pagpadala og kuwarta sa bisan kinsa nga nag-ingon nga representante sila sa hepe sa DSWD.
Kadtong makadawat og susamang mensahe angay nga i-report ang maong mga account ngadto sa mga awtoridad ug sa opisyal nga channels sa DSWD.
“Lagi pong tandaan, kapag may natanggap na ganyang mensahe na nagsosolicit ng pera o pondo gamit ang pangalan ng ating Kalihim o sinuman sa Departamento, ipagbigay alam po agad sa official Facebook account ng DSWD, sa @dswdserves, o sa aming Field Offices upang agad na maaksyunan,” matod ni Dumlao. / PNA