Publiko gipasabot sa inconvenience nga masinati atol sa Asean Summit

Nanawagan og kooperasyon ug pagsabot ang Police Regional Office (PRO) 7 sa publiko may kalabutan sa gipaabot nga huot nga dagan sa trapiko ug uban pang mga kahasol samtang gipahigayon ang Asean Leaders Summit sugod karong Mayo 6, 2026.
Isip bahin sa katapusang pagpangandam, gilusad sa PRO 7 niadtong Lunes ang usa ka simultaneous simulation exercise sa nagkalainlaing dapit sa Sugbo.
Kini gipangulohan ni Undersecretary Nestor Sanares, ang Chairperson sa Asean Committee on Security, Peace and Order.
Tinguha sa maong exercise nga masusi ang kaandaman sa kapulisan sa pagresponde sa mga public safety incidents, mapalig-on ang emergency response operations, ug maseguro ang hapsay nga koordinasyon sa mga ahensiya sa gobiyerno alang sa seguridad sa mga delegado ug dignitaries.
Si Police Brigadier General Arnold Abad, acting director sa PRO 7, nipahinumdom sa katawhan nga dili maalarma.
Ang daghang presensya sa mga polis sa kadalanan kabahin lamang sa gipahigayong pagbansay ug hugot nga pagbantay.
Nanghangyo sab ang kapulisan sa pasensya tungod kay adunay mga kalsada nga sirad-an o limitahan ang agianan alang sa convoy sa mga delegado.
Mas hugot nga inspeksyon ang ipatuman sa checkpoints ug mga strategic area.
Giseguro sa kapulisan nga bisan pa man sa mga estrikto nga security protocol, ang kaluwasan sa publiko ug sa mga langyaw’ng delegado mao gihapon ang ilang nag-unang prayoridad. / AYB