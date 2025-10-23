PUJ drayber, konduktor ‘manuyop’ nadakpan

Tulo ka lalaki ang nadakpan kinsa usa ka jeepney driver, usa ka konduktor, ug ang ilang runner atol sa gilusad nga Oplan Bulabog sa Mambaling Police Station alas 11:00 sa gabii niadtong Martes, Oktubre 21, 2025, sa Sityo Puntod, Alaska, Barangay Mambaling.
Ang mga suspek giila lang nga sila si Randy, 50, usa ka drayber sa PUJ, si Danilo Jr., 25, ang konduktor, ug si Ronald, 44, nga maoy ilang runner nga pulos taga Dakbayan sa Sugbo.
Si Danilo Jr. ug Ronald parehong mga ex-convict.
Ang mga sakop sa Mambaling Police Station niresponde sa usa ka noise alarm sa maong dapit ug sa pag-abot sa kapulisan, nasakpan ang mga suspek nga nagpadulong unta sa paggamit og ilegal nga drugas.
Sumala sa imbestigasyon, ang drayber ug konduktor nagtinguha nga magpa kondisyon gamit ang ilegal nga drugas, busa ilang gisugo ang ilang kauban nga mopalit og shabu.
Apan samtang nagpaabot sa shabu, saba kaayo ang tulo sa dapit nga maoy nakaingon nga niresponde ang kapulisan.
Sa dihang nakapanimaho sa presensya sa mga polis, nagkatibulaag sa pagpanagan ang tulo, apan na-corner sila ug napusasan human sa ginukdanay.
Nakuha sa posisyon sa matag usa kanila ang tagsa ka gagmay nga pakete sa shabu.
Ang tulo ka suspek kasamtangang gikustodiya sa Mambaling Police Station samtang giandam ang kasong ipasaka batok kanila. / GPL