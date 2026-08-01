PUJ drayber nga adik gi-monitor

Gimanduan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) 7 ang tanang transport operators sa Central Visayas nga pahugtan ang pag-eksamen ug pag-monitor sa ilang mga drayber ug konduktor.
Kini human malambigit ang pipila ka drayber sa pampublikong jeepney sa Dakbayan sa Sugbo sa usa ka gipangita nga drug dealer.
Sa usa ka order nga gipagawas niadtong Miyerkules, Hulyo 29, 2026, si LTFRB 7 Director Abosamen Matuan nagmando sa tanang TSE nga rebyuhon, palig-unon, ug striktong ipatuman ang ilang recruitment, selection, ug hiring procedures alang sa mga kawani sa public utility vehicle.
“All TSEs operating within Region 7 are hereby directed to immediately re-examine, strengthen, and strictly enforce their recruitment, selection, and hiring protocols for all drivers and conductors,” matod ni Matuan.
Gipatin-aw sa ahensya nga ang maong mga pasangil nagtumbok lamang sa pipila ka klaro nga mga indibidwal. Apan giklaro niini nga ang bisan unsang pagkalambigit sa mga kawani sa transportasyon sa ilegal nga drugas makapameligro sa mga pasahero, makadaot sa publiko, ug makaguba sa kredibilidad sa sistema sa transportasyon.
Gi-report sa SunStar Cebu niadtong Hulyo 24 nga usa ka babaye ang nadakpan sa usa ka buy-bust nga gipahigayon sa National Bureau of Investigation (NBI) 7 sa Barangay Sambag 1, Dakbayan sa Sugbo, tungod sa gipamasangil nga pagbaligya og ilegal nga drugas.
Ang suspek niangkon sa mga awtoridad nga kadaghanan sa iyang mga kustomer mga drayber, lakip na ang mga nagpadagan og modern PUJs sa mga rota sa Dakbayan sa Sugbo.
Ubos sa maong order, kinahanglang siguraduhon sa mga transport operator nga nagtuman sa tanang rekisitos ang ilang mga kawani sa wala pa ug samtang gi-deploy.
Lakip na niini ang pagrikisa sa valid nga professional driver’s license ug ang pagkuha og mga clearance gikan sa NBI ug PNP.
Kinahanglan usab nga siguraduhon sa mga operator nga ang mga drayber ug konduktor physically ug mentally fit aron luwas nga makapadagan og mga public utility vehicle.
Gitahasan usab sila sa paghimo og maayong background checks aron mapamatud-an nga ang mga umaabot ug karon nga mga kawani walay pagkalambigit sa ilegal nga drugas o uban pang ilegal nga buhat.
Gipahugtan usab sa order nga ang paghupot og franchise o certificate of public convenience nagdala og legal ug moral nga responsibilidad sa paghatag og luwas ug kasagaran nga pampublikong transportasyon.
Kabahin sa ilang obligasyon, gitahasan ang mga operator nga padayong magdumala ug magbantay sa ilang mga drayber ug konduktor sud sa mga terminal ug sa tibuok nilang biyahe.
Giawhag usab ang mga TSE sa paghimo og random drug testing programs alang sa tanang kawani aron makatabang nga magpabilin nga luwas sa ilegal nga drugas ang pampublikong transportasyon. /