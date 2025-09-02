PUJ drayber nga ‘nanghinol’ sa iyang pasahero, gidakop

USA ka PUJ driver ang gipadakop human gipasanginlan nga nanghikap og pribadong parte sa lawas sa iyang pasahero nga estudyante mga alas 8:00 sa gabii niadtong Septyembre 1, 2025, sa Ayala, Barangay Luz, Dakbayan sa Sugbo.
Ang suspek giila lang nga si alyas Lowie, 42, minyo ug residente sa Dakbayan sa Toledo samtang ang biktima nga 20-anyos, mao ang dalaga nga si alyas Ariana, nagpuyo sa Barangay Talamban, Siyudad sa Sugbo.
Sa imbestigasyon sa Mabolo Police, nadakpan si Lowie pinaagi sa citizen’s arrest ug gi-turn over sa maong buhatan human giingong naghikap sa pribadong parte sa lawas sa biktima.
Apan sa habig ni Lowie, hugot kini nga nihimakak sa maong pasangil sanglit nasaghiran lang niya kini atol sa iyang pagkambyada.
Giingong daghan siya og pasahero niadtong higayona ug nasikit niya ang maong biktima apan wala siyay malaw-ay nga tumong sa dalaga.
Sa dihang nagbiyahe sila gikan sa dalan Colon, nagsige pa sila og istorya hinungdan nga wala siya nagdahom nga ireklamo siya.
Gibalhog sa Mabolo Police Station ang maong drayber ug mag-atubang kini og kasong Acts of Lasciviousness. / JDG