PUJ drivers apektado sa LPTRP

NIPASIDAAN ang Pagkakaisa ng mga Samahan ng Tsuper at Opereytor Nationwide (PISTON) sa Sugbo nga ang pagpatuman sa Local Public Transport Route Plan (LPTRP) sa Cebu City makapawagtang sa panginabuhi sa liboan ka mga traditional jeepney ug makapabug-at sa pinansyal nga problema sa mga nibalhin na sa modernong units.
Ang chairperson sa PISTON-Cebu nga si Greg Perez nitug-an sa SunStar Cebu niadtong Martes, Septiyembre 16, 2025 nga ang mga operator ug drayber nabalaka nga maminusan ang ubang mga rota, nga mosangpot sa daghang sakyanan nga walay assignment.
Ubos sa LPTRP, ang specific mga rota ug gidaghanon sa mga unit nga tugotan ang itakda sa siyudad sa pakigtambayayong sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB).
Niadtong Septiyembre 8, ang LTFRB-7 nihatag og Notice of Compliance sa LPTRP sa Cebu City Government ug nag-awhag kanila nga mopasar og ordinansa nga maoy basihan sa ahensya sa pagpagawas og bag-ong mga prangkisa alang sa bag-ong mga ruta sa Cebu City.
Sa pagkakaron, daghang modern jeep sa Sugbo ang nag-operate pinaagi lang sa special permits nga wa’y kasiguroan sa pagpadayon sa ilang operasyon sa higayon nga moepikto na ang LPTRP.
Si Cebu City Councilor Winston Pepito sa iyang bahin, nihatag og kasiguroan nga walay mawad-an og trabaho sa mga traditional jeepney drivers, tungod kay kadaghanan kanila ang i-absorb sa manpower sa Cebu Bus Rapid Transit (BRT).
Sa compliance notice, gimanduan sa LTFRB ang kagamhanan sa Cebu City nga mopasar og lokal nga ordinansa aron pormal nga i-adopt ang LPTRP.
Sa higayon nga mapasar na kini nga ordinansa, kini maghatag sa LPTRP og legal nga gahom, nga makahimo sa LTFRB sa pagsugod sa proseso sa pagpagawas og bag-ong mga prangkisa ug pag-consolidate sa kasamtangang mga prangkisa basi sa gipa-rationalize nga mga rota. / EHP