PUJ drivers mangayo’g umento sa pletihan

Ang mga drayber sa public utility vehicles (PUJ) nangayo og umento sa plitehan tungod kay dili na usab sila makabiyahe sa usa ka bahin sa Osmeña Blvd. sa Cebu City isip kabahin sa planong pedestrianization sa heritage district sa Siyudad.

Kabahin usab kini sa Link to the Port project, nga mo­langkob sa kinatibuk-ang 1.15 ka kilometro gikan sa P. del Rosario St. hangtod sa Plaza Independencia.

Si Greg Perez, presidente sa Cebu chapter sa transport group Pagkakaisa ng mga Samahan ng Tsuper at Opereytor Nationwide (Piston), niingon nga ang maong lakang mag-aghat sa posibleng rerouting, hinungdan sa mas taas nga rota sa mga jeepney, nga makapugos kanila sa pagpangayo og dugang pletihan.

“May mga posibilidad nga motaas ang gasto sa plite kay sayod kita pag motaas ang ruta nagkahulogan sa dugang nga pamasahe,” matod ni Perez bag-uhay lang.

Si Cebu City Acting Mayor Alvin Garcia, sa usa ka press conference sayo sa miaging semana, niingon nga plano nga dili na paagion sa lugar ang mga pampublikong sakyanan tungod kay kini mag-rerouting.

“Naa nay bag-ong rota para sa public vehicles...kana diha will just be for private vehicles,” matod ni Garcia.

Apan alang sa transport group, ang maong lakang makadaut sa mga drayber, sa mga sumasakay, ug sa mga establisemento sa negosyo sa maong dapit.

“Usa ka negative nga lakang tungud dili lang driver ang apektado ana apil ang commuters nato apektado ug mga establisimento nga naa diha,” matod ni Perez.

“Sigurado nga naa gyud pagsaka labi na motaas ang rota,” dugang niya.

Wala pa makadawat si Perez sa rerouting plan.

Ang mga PUJ nga magbiyahian sa mga rota nagagikan sa Guadalupe, Capitol Site, Ayala, ug Lahug nga gipaabot nga maapektuhan sa rerouting.

HERITAGE DISTRICT

Sa sayo pa niingon si Garcia nga nagplano ang Siyudad nga pabiyahion ang mga tartanilla sa maong lugar aron mahatagan og pagtagad ang gisugyot nga heritage district sa dakbayan sa Sugbo.

Si Garcia niingon nga ang Sangguniang Panlungsod nitudlo sa downtown area sa Sugbo isip heritage district pinaagi sa balaod.

Ang tumong niini nga proyekto mao ang pag-promote sa mas daghan ang paglakaw ug environment friendly nga mga sakyanan sama sa tartanilla, dugang ni Garcia. / CDF