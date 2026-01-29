PUJ nalimbuwad, 3 samdan

Nalimbuwad ang public utility jeepney (PUJ) nga nawad-an og preno sa dihang nagsubay sa Cebu Veterans Drive, Nivel Hills, Barangay Lahug, Siyudad sa Sugbo sa alas 11:00 sa buntag, Huwebes, Enero 29, 2026.
Sa maong hitabo, tulo ka mga pasahero ang naangol ug gidala sa tambalanan.
Sigon pa sa drayber nga si Rodrigo Sanchez, nagdala rota nga 04H (Plaza-Housing) nakamatikod siya nga basiyo na ang iyang brake.
Nakahukom siya nga iyang ibangga sa sidewalk ang sakyanan aron nga dili molahos, apan tungod sa impact, natumba ang dyip.
Nipasabot si Rodrigo nga kon wa niya kadto buhata, dako ang purohan nga mas grabe pa ang ilang mahiaguman nga moresulta sa ilang kamatayon.
“Wala na man koy laing idea kay kon modulhog pa ko sa ubos daghan na ma'g damage, ako na lang gidasmag diha,” matod niya.
Dali nga naabot ang mga ambulansya gikan sa Barangay Busay ug sa Emergency Rescue Unit Foundation, si KJ Torrejos, Lahug fire volunteer nga unang nakaabot sa dapit nibutyag nga dili grabe ang nahiaguman sa mga pasahero.
Kasamtangan nga gikustodiya sa Traffic Enforcement Unit ang drayber nga si Rodrigo ug giandaman og kasong Reckless Imprudence Resulting to multiple physical injuries. /