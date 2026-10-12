Pulangbato Bridge abli na sa motorsiklo

GIBUKSAN pag-usab sa Dakbayan sa Sugbo ang dugay nang wala mahuman nga Pulangbato Bridge alang sa mga motorsiklo nga naghatag sa mga residente og temporaryong agianan taliwala sa pagsige og uwan, samtang nagpabiling gidili ang pag-agi sa mga sakyanang upat og ligid hangtod mahuman ang konstruksyon.
Ang tulay nga nahimutang sa Sityo Candarong, Barangay Pulangbato, gibuksan pag-usab alang sa mga motorsiklo niadtong Sabado, Oktubre 10, 2026, human sa hangyo sa kapitan sa barangay tungod sa kabalaka sa nagkagrabeng kahimtang sa panahon, sumala sa impormasyon nga gipaambit atol sa Facebook Live ni Mayor Nestor Archival.
Matod ni Archival, dili pa tugotan ang mga sakyanang upat og ligid nga moagi sa tulay tungod kay wala pa mahuman ang konstruksyon.
Gitakda nga mahuman ang proyekto sa dili pa matapos ang tuig 2026.
Ang limitado nga pagbukas sa tulay naghatag og kahupayan sa mga residente nga dugay nang naglisod sa pagbiyahe gikan sa Pulangbato ug sa kasikbit nga mga komunidad sa kabukiran, ilabi na panahon sa kusog nga uwan diin mahimong delikado ang pagtabok sa suba.
Gilauman nga mapalambo sa tulay ang pagbiyahe padulong sa mga barangay sa kabukiran, lakip ang Sirao, Guba ug Agsungot, ug makahatag og mas luwas nga alternatibo sa mga temporaryong tabokan.
Tungod sa dugay nga konstruksyon, napugos ang mga residente ug motorista sa pagsalig sa mga temporaryong agianan nga mahimong dili na maagian kon mosaka ang lebel sa tubig sa suba.
Ang proyekto sa Pulangbato Bridge nag-atubang og balik-balik nga mga problema sukad gisugdan ang konstruksyon niadtong 2023 ubos sa kontratang nagkantidad og P24 milyunes nga gihatag sa SBD Builders Inc.
Bisan pa sa 60 ka adlaw nga pagpalugway nga nagbalhin sa deadline ngadto sa Septiyembre 30, 2024, 36.02 porsiyento lamang sa proyekto ang nahuman sa kontraktor.
Gitumbok sa mga opisyal sa barangay ang kakuwang sa mga ekipo, samtang ang proyekto nagtala og negatibong slippage nga nikabat sa 63.98 porsiyento.
Nakapagpagawas na ang siyudad og P7 milyunes isip down payment sa wala pa gitapos ang kontrata.
Giprograma pag-usab ang proyekto ug gidugangan ang pundo nga nagdala sa kinatibuk-ang gasto ngadto sa gibana-banang P28 milyunes.
Gihatag sa siyudad ngadto sa SJ Bonifacio Builders ang kontrata alang sa pagkompleto sa nahibiling mga trabaho. / CAV