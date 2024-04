‘PULIDO’ radio program madungog pagbalik sa DYLA

Gikatakda nga sa Abril 6, 2024, Sabado, gikan sa alas 8 sa buntag ngadto na sa 9 sa buntag, mapaminaw na sab ang programang ‘PULIDO: Arkitekto Tambagi Ko!’ Season 2 sa DYLA 909 kHz sa inyong mga radyo.

Ang maong programa mohatag og kahigayonan ngadto sa mga tigpaminaw ilabi na niadtong lower-mid income market sa mga husto nga paagi, giya sa design ug ang mga anga­yang materyales nga idapat ingon man practical tips ilabi na niadtong motukod o nagplano nga mopa-renovate sa ilang mga balay aron nga makadaginot sa gasto.

Sa matag adlaw’ng Sabado, ma­naglahi ang topic nga hisgutan nga dumalahon nila ni Architect Edmund Samson (EDSAArchitects), Ana Karmela Po (Arka Design Studio), Ro­bert Malayao ug Nheil Crisostomo nga pulos taga-Bottega B290 Architectrual Studio) ug magsilbing moderator o co-host si Jhunnex Napallacan.

Gipaluyohan sab ang maong programa sa Habitat for Humanity’s Terwilliger Center for Innovation in Shelter.

Nakahukom ang maong grupo nga ipadayon ang maong radio program tungod sa positive response nga ilang nadawat gikan sa listeners atol sa ilang unang season niadtong Marso 2022.

Naghatag og ideya ngadto sa listeners sa pag-reconstruct sa ilang balay gamit ang husto nga architectural plans, design, materials, skills, policies ug kon pilay magasto ilabi na niadtong minos ang budget alang sa maong proyekto. / FVQ