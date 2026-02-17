Pulis ‘nagmaoy’ sud sa imnanan atol sa bday

Imbis maglipay sa iyang adlawng natawhan, sa prisuhan na hinuon nilahos ang usa ka pulis human gidakop tungod sa pagpanion og armas sa usa ka imnanan sa Malinao Street, Brgy. Poblacion, Lungsod sa Daanbantayan niadtong Huwebes sa gabii, Pebrero 12, 2026.
Ang suspek giila nga si Police Corporal Jake Jemar Gulfan, hingkod ang panuigon, taga Brgy. Poblacion sa maong lungsod ug nadistino sa Mandaue City Police Office (MCPO).
Base sa report, nag-inom si Gulfan sa maong dapit isip pagsaulog sa iyang birthday sa dihang nahitabo ang kaguliyang alas 11:00 sa gabii.
Matod sa mga nakasaksi, ang maong pulis nibunot sa iyang armas ug niatubang sa cashier, hinungdan sa grabeng kalisang sa mga kustomer.
Giasoy pa nga gipatuyok-tuyok ni Gulfan ang iyang armas sa iyang tudlo, butang nga nakapaalarma sa mga tawo ug hinungdan sa ilang pagpanagan.
Pag-abot sa mga responding officers sa Daanbantayan Police Station, positibong gitudlo si Gulfan kinsa nadis-armahan og usa ka 9mm pistol nga walay magazine.
Sa iyang bahin, gihimakak ni Corporal Gulfan nga siya nagmaoy.
Matod niya, igo lang siyang niuwang sa dihang nakakita og lalis ang iyang kainom sa laing lamesa.
“Igo lang ko miuwang, pero bisan nagpaila na ko nga pulis, gihamagan gihapon ko. Napugos ko og kuha sa akong armas para depensahan ang akong kaugalingon,” matod ni Gulfan.
Gihimakak usab niya ang pasangil nga gipatuyok-tuyok niya ang armas sa iyang tudlo ug niingon nga na-misinterpret lang sa mga tawo ang iyang gihimo.
Narekober sa kapulisan ang armas niini samtang ang suspek nag-atubang og kasong Alarm and Scandal. Nakagawas na si Gulfan niadtong Lunes sa hapon, Pebrero 16, human makapiyansa, apan gipaabot nga mag-atubang gihapon kini og imbestigasyon sa iyang unit sa MCPO. / GPL