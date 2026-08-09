Pulis patay human misulay og luwas sa 2 ka kauban nga naanod

Usa ka pulis ang namatay human misulay pagluwas sa iyang duha ka kauban nga naanod sa kusog nga sulog samtang mitabok sa suba sa Cadiz City, Negros Occidental.
Gipadayag ni Philippine National Police (PNP) Chief General Jose Melencio Nartatez Jr. ang iyang pahasubo ug gidayeg ang kabayanihan ni Police Master Sergeant Fernando Marfa, kinsa nadestino sa Cadiz Component City Police Station.
Si Marfa, nga usa ka deputized nga miyembro sa Bantay Dagat, nagpahigayon og seaborne patrol sa kadagatan sa Sitio Bisang, Barangay Luna mga alas 10:30 sa buntag niadtong Biyernes, Agusto 7, dihang ang duha niya ka kauban—nga parehong miyembro sa Bantay Dagat—naanod sa kusog nga sulog samtang nitabok sa suba.
Nisalom siya sa suba aron motabang human nasudlan og tubig ang motorboat sa Bantay Dagat, apan naanod usab siya sa sulog ug nakit-an ra human sa usa ka oras nga pagpangita.
Gideklarar nga patay na si Marfa pag-abot sa Cadiz District Hospital, ug ang hinungdan sa iyang kamatayon gikumpirmar nga asphyxia tungod sa pagkalumos.
Gipasalig ni Nartatez nga makadawat ang pamilya niini sa angay nga suporta alang kaniya isip usa ka pulis nga namatay samtang nagserbisyo. /TPM/SunStar Philippines