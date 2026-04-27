Pump boat sa Bantay Dagat, naugdaw

Nisilaob ang usa ka pump boat sa Bantay Dagat sa Lungsod sa Alcoy samtang anaa sa kadagatan sa Tingko Beach, Barangay Daanlungsod niadtong Dominggo sa buntag, Abril 26, 2026.
Sumala sa imbestigasyon, nahitabo ang insidente alas 7:13 sa buntag.
Gikataho nga gipaandar sa mga sakop sa Bantay Dagat ang makina sa maong pump boat alang sa ilang seaborne patrol sa dihang kalit lang niulbo ang kalayo.
Daling nakig-alayon sila si Police Chief Master Sgt. Alan Sanoy ngadto sa Bureau of Fire Protection sa lungsod aron matabangan ang maong insidente.
Apan naglisod ang mga bombero sa pagpawong sa kayo sanglit anaa na kini sa lawod ug di maabot sa tubig gikan sa ilang fire truck.
Tungod sa dinalian nga sitwasyon, ang boat operator nga si Jefrey Ornada, uban sa iyang mga kauban sa Bantay Dagat, nilangoy sa dagat aron manu-mano nga itulod ang nagdilaab nga pump boat paduol sa baybayon diin naghuwat ang mga bombero.
Pinaagi niini, nakapasirit og tubig ang BFP ug hingpit nga napalong ang kalayo.
Nasuta sa imbestigasyon nga naugdaw ang tibuok engine area sa sakyanan sa dagat.
Ang hinungdan sa sunog mao ang overflowing carburetor nga niresulta sa fuel leakage o pagtulo sa krudo.
Gibanabana nga mokabat sa P50,000 ang danyos sa maong sunog.
Wala hinuoy gikatahong naangol sa maong insidente. / GPL