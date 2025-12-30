Pumpboat nalunod, 18 ka pasahero naluwas

Nanawagan ang Philippine Coast Guard (PCG) District Central Visayas sa publiko sa pagsunod sa mga lagda sa maritime safety taliwala sa pagdagsa sa mga biyahedor sa holiday, human naluwas ang 18 ka mga indibidwal dihang nalunod ang usa ka pumpboat duol sa Isla sa Gilutungan.
“The PCG continues to urge the public to remain vigilant and observe maritime safety measures, especially during peak travel periods,” sumala sa Coast Guard sa usa ka pahibawo niadtong Lunes, Disyembre 29, 2025.
Base sa inisyal nga mga taho, ang bangka nga ginganlan og Jhon David nawad-an og balanse duol sa Isla sa Gilutungan ug gianod padulong sa kadagatan sa Isla sa Cuaming, Bohol niadtong Dominggo, Disyembre 28, 2025.
Ang maong sakayan gikan sa Getafe, Bohol ug padulong unta sa Dakbayan sa Sugbo.
Sa kinatibuk-ang gidaghanon sa mga naluwas, duha niini mga mangingisda, 14 ang mga pasahero sa Ocean Jet, ug duha ang mga personahe sa Coast Guard.
Dali nga nilihok ang mga team sa Coast Guard sa Cordova human nadawat ang taho bahin sa maong insidente sa Passenger Assistance Center sa RoRo Port.
Sa ala 1:20 sa hapon, ang mga responder ubos sa Oplan Biyaheng Ayos Pasko 2025 dali nga nilusad og search and rescue.
Ang mga tripulante sa MV Ocean Jet 10 malampusong nakaluwas sa 14 ka pasahero ug gidala sila nga luwas ngadto sa Pier 1 sa Dakbayan sa Sugbo.
Ang operator sa bangka ug ang iyang anak naluwas usab.
Gitaho sa mga awtoridad nga walay seryosong samad nga natala ug naghatag na sila og tabang sa mga naluwas samtang nagpahigayon pa og inisyal nga imbestigasyon.
Ang nalunod nga bangka giguyod ug gipahimutang duol sa Cordova Reef. / DPC