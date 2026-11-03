Pumpboat naunlod, 19 ka sakay naluwas

Luwas ang 19 ka pasahero, lakip ang tulo ka bata ug usa ka senior citizen, dihang nalunod ang ilang gisakyan nga motorbanca sa kadagatan sa Olango Island ug Punta Engaño, Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong sayo sa buntag Martes, Nobiyembre 3, 2026.
Sumala sa report, nagkaproblema ang makina sa motorbanca hinungdan nga nasudlan og tubig sa sakayan hangtod nga kini naunlod.
Gikan sa Jagoliao Island sa Getafe, Bohol ang MBCA Clares nga gisakyan sa 19 ka pasahero ug paingon unta sa Pasil, Siyudad sa Sugbo.
Nigikan sila alas 2:30 sa kaadlawon ug mga alas 4:12 na sa buntag dihang nalunod ang sakayan mga 700 metros gikan sa Punta Engaño Port.
Giluwas ang mga pasahero sa tripulante sa MV Edgel Ferry Express V sa koordinasyon sa Philippine Coast Guard (PCG) ug gidala ngadto sa Hilton Wharf sa Punta Engaño.
Didto sila giatiman sa Lapu-Lapu City Rescue Team pinaagi sa medical assessment ug gihatagan og pagkaon, tubig, gatas, kape ug mga tualya.
Gihatod sab sila og sakyanan ngadto sa ilang tagsa-tagsa ka pinuy-anan.
Samtang giimbestigar sa PCG-Lapu-Lapu City Station ang insidente ug giinterbyu ang kapitan sa motorbanca nga si Florencio Ybañez, 57, residente sa Pasil, Cebu.
Ang 19 ka pasahero mga paryente nga taga Cebu City ug Mandaue City nga gikan sa pagbisita sa mga sementeryo alang sa Adlaw sa Minatay. /