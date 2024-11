Pundo alang sa Christmas party sa Mandaue, Lapu-Lapu itabang sa naigo sa katalagman

Ang kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue nagplano nga pakunhoran ang budget alang sa Christmas party karong tuiga aron mahatagan og tabang ang mga naapektuhan sa sunodsunod nga mga bagyo nga bag-o lang miguba sa pipila ka bahin sa Luzon.

Sa pagtubag sa panawagan sa Malacañang alang sa mga local government units (LGUs) sa pagsagop sa mabinantayon nga paggasto ug pag-redirect sa mga kapanguhaan aron matabangan ang mga biktima sa bagyo, si Mandaue City Mayor Glenn Bercede miingon nga ilang tumanon ang mando sa malacañang.

"Our city has a budget set aside for Christmas celebrations, but this year, we will scale down our expenses. Regardless of whether there are leftover funds or not, we will still make a donation," matod ni Bercede.

“This embodies the true essence and spirit of Christmas. I am confident our employees will not mind sharing their blessings,” dason ni Vice Mayor Nerissa Soon-Ruiz.

Kini nga inisyatiba nagbarog sa pakighiusa sa minilyon nga mga Pilipino nga nagbangutan sa pagkawala sa mga minahal sa kinabuhi, mga panimalay, ug mga panginabuhian tungod sa unom ka sunodsunod nga mga bagyo sa wala pay usa ka bulan.

Sa usa ka pahayag gikan sa buhatan sa executive secretary sa presidente, ang usa ka opisyal nga sinulat nga direktiba giisip nga wala kinahanglana tungod kay gituohan nga ang mga trabahante sa gobiyerno nga gimaneho sa kabuotan ug kaluoy, mahimong boluntaryo nga mosagop sa mga lakang sa pagdaginot.

Ang mga local goverment unit (LGUs) giawhag sa pagdonar sa mga tinigom gikan sa ilang gipakunhod nga kapistahan ngadto sa mga komunidad nga apektado sa mga kalamidad.

Samtang, si Lapu-Lapu City Mayor Junard “Ahong” Chan pinaagi sa Public Information Office officer Mark Anthony Bautista niingon nga ang City Government wala magpahigayon og engrande nga pagsaulog sa Christmas Party.

Gibutyag ni Bautista nga sa miaging mga tuig wala nay kahigayunan ang Siyudad sa pagpahigayon og pormal nga Christmas party nunot sa nagkadaiyang insidente nga nahitabo sa tagsatagsa ka tuig.

“In 2020, it was the Covid-19 pandemic. 2022, Typhoon Odette and in 2023 the fire incident in Barangay Pusok where the Christmas party was canceled,” matod n Bautista.

Dugang pa niya nga kon adunay ipahigayon nga Christmas party karong tuiga, gihan-ay kini sa tagsatagsa ka opisina nga ang matag usa mobayad sa ilang kaugalingong bahin.

Andam usab ang City Government nga modonar sa bisan unsa nga tabang ngadto sa mga apektadong komunidad. / CAV / DPC