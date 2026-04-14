Pundo nga krudo sa nasod molanat sud sa 2 ka buwan

Gibanabana nga molanat ngadto sa 50 ka adlaw o duol sa duha ka buwan ang pundo sa lana sa nasod tungod sa dugang mga order pahibalo sa Department of Energy (DOE)
Gihisgotan ang maong update atol sa hearing sa Senate Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy (Protect) Committee niadtong Lunes, Abril 13, 2026.
Matod ni Energy Secretary Sharon Garin, ang Pilipinas adunay gibanabana nga 50.31 ka adlaw nga fuel inventory sukad niadtong Abril 10, diin ang gasoline molungtad pa sa 54 ka adlaw, ang diesel sa 48 ka adlaw, ug ang liquefied petroleum gas (LPG) sa 36 ka adlaw.
Siya niingon nga ang kasamtanga’ng mga order mahimong makapalugway sa supply buffer sa nasod.
Samtang, si Gatchalian niingon nga ang dugang nga mga order epektibong makapalugway sa imbentaryo sa nasod ngadto sa gibanabana nga 64 ka adlaw.
“Based on your, I’m sure meron kayong, parang forecasting… itong 50 days sigurado dahil nandito na yan… beyond 50 days, ilan ba ang firm contracts at ilan ba ang confirmed?” pangutana ni Gatchalian.
Gipasabot ni Garin nga ang suplay sa gasolina naglihok sa rolling basis, diin ang mga kompanya sa lana padayong nagpuno sa ilang mga stock samtang kini gigamit.
“It doesn’t move because we replenish what we consume… 50 days actually is more of an indication of how much time we have to find replenishment,” dugang niya.
Iyang gipahayag nga sa pagkakaron, wala pay dagkong babag sa mga kontrata sa suplay.
Apan, iyang giangkon nga ang mga supplier dili makahatag og dugay nga garantiya tungod sa mga walay kasegurohan sa tibuok kalibotan.
Giawhag ni Gatchalian ang padayong high-level negotiations, lakip na ang mga government–to-government negotiation, aron maseguro ang dugang suplay nga molabaw sa kasamtangang level sa imbentaryo.
Gipaneguro ni Garin nga ang DOE padayong nag-monitor sa mga stock sulod sa nasod, mga delivery nga anaa pa sa dalan, ug ang umaabot nga mga order matag semana aron maseguro ang makanunayon nga suplay taliwala sa nagpadayong kagubot sa Middle East. / PNA