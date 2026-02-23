Pundo, road widening nakapalangan sa CBRT

Bisan og hapit na mahuman sa papel, ang sistema sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) nagpabilin gihapong wala makasugod tungod sa mga babag sa panalapi, administrasyon, ug teknikal nga aspeto.
Sumala ni Cebu City Councilor Winston Pepito sa usa ka interview sa programang “Beyond the Headlines” sa SunStar Cebu niadtong Lunes, Pebrero 23, 2026, nga bisan og ang Package 1 sa CBRT anaa na sa 97 porsiyento nga kompleto sa estruktura, duna pa’y pipila ka mga kritikal nga aspeto nga nakapugong sa hingpit nga operasyon sa sistema.
Usa sa mga dagkong babag mao ang pag-atras sa suporta sa pundo alang sa Package 2 ug 3 gikan sa World Bank nga kaniadto maoy nagsuporta sa mga bahin sa proyekto.
Si Pepito kinsa nangulo sa komitiba sa City Council alang sa pagpalit og yuta sa BRT, niingon nga ang road widening nagpabilin nga usa ka dakong bottleneck.
Ang mga pag-usab sa rota nakapahinay sab sa dagan sa proyekto.
Tungod niini, gipauswag una sa nasudnong kagamhanan ang pormal nga paglusad ug ang opisyal nga pagtugyan sa mga pasilidad gikan sa Department of Transportation (DOTr) ngadto sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo.
Ang mga gihimong dry run nagpakita sab og mga isyu sa trapiko.
Bisan og paspas ang dagan sulod sa dedicated lane sa BRT, ang mga gawas nga lane naghuot pag-ayo sa mga sakyanan.
Giangkon ni Pepito nga ang mga wala pa mahuman nga mga estasyon ug ang mga lane nga wala pa mapahimusli nakahatag og impresyon sa publiko nga nausik lang ang pundo sa kagamhanan.
Niinsister si Pepito nga ang CBRT gidisenyo aron mahimong dugokan sa long-term mass transit system sa Sugbo, apan kinahanglan una nga masulbad ang isyu sa pagpalit og yuta, panalapi, ug integrasyon sa trapiko sa dili pa makapahimulos ang mga sumasakay.
Niadtong Biyernes, gipahayag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez nga ang Package 1 sa CBRT nga nagdagan gikan sa Cebu South Bus Terminal hangtod sa Fuente Osmeña, gilauman nga mabuksan sa Marso 2026. / EHP