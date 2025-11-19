Pundo sa Kapitolyo di na paigo kon maigo na sab sa katalagman

Nag-atubang karon sa dakong hagit ang Lalawigan sa Sugbo human sa sunod-sunod nga kalamidad—gikan sa kusog nga linog hangtod sa mga bagyong niigo nga nakatipak og dakong bahin sa ilang Disaster Risk Reduction and Management (DRRM) funds.
Niadtong Miyerkules, Nobiyembre 19, 2025, si Aldwin Empaces, ang Assistant Provincial Administrator, nanawagan alang sa mga pag-ampo nga nanghinaot nga walay bisan usa ka bagyo ang moigo sa Sugbo sa Disyembre.
Ang Sugbo gisuwayan pag-ayo sa pipila ka trahedya sama sa linog, Bagyong Tino, ug Bagyong Uwan.
Kining mga panghitabo nakapahak na og pundo sa Kapitolyo ug posibleng maglisod na ang lalawigan sa panudlanan niini kon dunay laing kalamidad nga moabot.
Ang Sugbo aduna untay P1 billion nga DRRM funds nga nakuha gikan sa tuig 2020 hangtod 2024.
Bisan sa gidak-on niini, dako na ang nagasto alang sa relief operations, shelter kits, hygiene kits, ug pagkaon sa mga apektado sa linog ug Bagyong Tino.
Moabot sa P110 milyunes ang nahurot sa operasyon.
Sa kinatibuk-ang pundo, duna pay P650 milyunes ang available, apil na niini ang P500 milyunes nga nahibilin sa naunang DRRM funds ug ang suporta gikan sa nasudnon nga kagamhanan.
Gipasalamatan ni Empaces ang suporta gikan sa nagkadaiyang indibidwal, grupo, ug sa nasyonal nga gobiyerno, sama sa P150 milyunes nga Local Government Support Fund (LGSF), aron makaginhawa ang Kapitolyo ug makapadayon sa pagtabang.
Apan bisan pa sa nahabiling pundo, ang kabalaka nagpabilin.
Gawas sa Kapitolyo, si Empaces nabalaka sab nga ang mga Quick Response Fund (QRF) sa Local Government Units (LGU) nahurot na sab. / ANV