Pundo sa matag departmento sa Cebu City Hall ‘dili mahatag’

Daghang departamento sa Cebu City Hall ang nangayo og dakong budget sa 2026 apan napanglantawan nga imposibleng mahatag.
Kini maoy obserbasyon sa chairman sa committee on finance sa Konseho sa Dakbaya sa Sugbo nga si Konsehal Dave Tumulak.
Matod ni Tumulak nga ang komite nakahimo na og budget hearings uban sa mga 8 ngadto sa 12 ka departamento diin gisusi nila ang gisugyot nga mga gahin alang sa sunod tuig.
Samtang ang ubang gipangayo giila nga makatarunganon, ang uban milapas sa tinuod nga kaya sa siyudad.
“Among gihangyo ang mga hepe sa departamento nga dili magdahom nga ang tanan nilang gipangayo ihatag. Kinahanglan pa kitang maghulat sa report sa ikaupat nga kuwarter gikan sa City Treasurer’s Office aron mahibal-an kon matuman ba ang target sa kita karong tuiga. Ang budget sa 2026 magdepende niana nga performance,” matod niya.
Apan nagdumili si Tumulak nga nganlan ang mga departamento o ibutyag ang ilang gisugyot nga mga budget.
Iyang namatikdan nga usa sa mga kabalaka nga nitumaw sa mga hearing mao ang sobra nga gidaghanon sa job order (JO) nga mga empleyado, inubanan sa dugang nga mga hangyo alang sa casual nga mga posisyon.
“Alang sa 2026, ang atong prayoridad kinahanglan mas tutokan sa pagpalambo sa serbisyo publiko kaysa sa pagdugang og mga tawo,” matod niya.
Giklaro ni Tumulak nga ang nagpadayon nga mga hearing dili makig-away apan gitumong sa pagdasig sa tinuoray nga pagplano sa budget.
Tungod sa kasamtangang kahimtang sa panalapi, matod sa konsehal nga adunay posibilidad nga ang gisugyot nga P13-bilyon nga budget alang sa 2026 mominos, depende sa tinuod nga kita sa siyudad alang sa 2025. Kon mapakyas ang City Treasurer’s Office sa pagkab-ot sa target sa kita karong tuiga, ang lokal nga kagamhanan kinahanglan nga mo-adjust sa plano sa paggasto aron malikayan ang deficit./ CAV