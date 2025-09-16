Pundo sa pagtukod og school building di na i-agi sa DPWH

Malaumon si Senador Bam Aquino nga masulbad ang problema sa kakuwang sa mga classroom sa mga pampublikong eskwelahan pinaagi sa iyang gisugyot nga balaudnon, ang Classroom-Building Acceleration Program (CAP) Act (Senate Bill 121).
Ang CAP Act magtugot sa mga local government unit (LGU) ug non-government organization (NGO) nga makatukod og mga classroom, inabagan sa nasudnong gobiyerno.
Sumala ni Aquino, mas paspas ug mas barato ang pagpatukod sa mga LGU ug NGO kon dili na moagi sa Department of Public Works and Highways (DPWH).
Mas maseguro sab ang pagkaepektibo sa pundo.
Gitinguha niya nga ang pundo nga gigahin alang sa “flood control” nga wala magamit, mahimo nang ibalhin sa edukasyon.
Ang Department of Education (DepEd) nagtaho og 165,000 ka classroom shortage sa tibuok nasod ug dinhi sa Central Visayas dunay 12,574 classrooms nga kakuwang. / GPL