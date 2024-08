‘Pungko-Pungko sa CDU’ gipasirha, walay permit

Temporaryo nga gipasirad-an ang lima ka ilado nga "Punko-Pungko sa CDU" food stalls, nga nahimutang at­bang sa usa ka dakong pribadong unibersidad sa dakbayan sa Mandaue, nu­not sa cease-and-desist order nga giluwatan sa Business Permit and Licensing Office (BPLO).

Kini nga mga establisemento, nga sikat sa mga estudyante ug lokal nga mga residente alang sa ilang barato nga mga halad nga piniritong pagkaon, nakit-an nga naglihok nga walay permit sa negosyo ug sanitary, nga nakabalaka sa kahimsog sa publiko ug pagsunod sa regulasyon.

Ang desisyon sa BPLO sa pag-isyo daghang mga pagsusi ug mga pasidaan nga kaniadto gi-isyo sa mga tag-iya sa stall.

Bisan pa niini nga mga pasidaan, ang mga stalls nagpadayon sa pag-operate nga wala makakuha sa gikinahanglan nga mga permiso nga gimando sa mga ordinansa sa siyudad ug may kalabutan nga mga regulasyon sa panglawas.

Niabot sa tipping point ang sitwasyon human ang usa ka pribadong indibidwal misang-at og pormal nga reklamo, nga gikuwestiyon kung giunsa kini nga mga stalls makalihok nga walay business permit.

Si Walter Shane Lumbre, hepe sa BPLO Inspection Division, nagkanayon ngadto sa mga tigbalita kaniadtong Lunes, Agusto 19, 2024 nga ilang nasuta ang kakuwang sa gikinahanglang dokumento sa dihang adunay concerned citizen ang mikuwestiyon sa maong operasyon.

"The complaint acted as a trigger point. A concerned citizen questioned why these establishments were operating without a business permit. Upon further verification, we confirmed that no business permit had been issued to any of these stalls.

“As a result, we executed the notice of suspension and a cease-and-desist order to immediately halt their operations," matod pa ni Lumbre.

Ang "Pungko-Pungko sa CDU" nga kan-anan inila nga destinasyon para sa mga estudyante sa duol nga tunghaan ug mga residente sa maong dapit.

Ang mga stall nagtanyag og lain-laing mga prito nga pagkaon, sama sa manok, lumpia, dynamite, bolabola ug mga chicharong bulaklak. /CAV