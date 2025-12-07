Punoan nakaali sa wing van, wa molahos sa pagkatagak

Natagak sa bung-aw ang usa ka wing van, nga nagkarga og mga chicherya ug adunay gibug-aton nga 1,500 kilos, ug maayo na lang kay wala kini nalahos sa ubos human nasangit sa kahoy sa tungatungang bahin sa bung-aw.
Nahitabo ang insidente sa National Highway sa Barangay Calumpang, Lungsod sa Oslob, Probinsya sa Sugbo, ala 1:20 sa hapon niadtong Dominggo, Disyembre 7, 2025.
Sa imbestigasyon sa Oslob Municipal Police Station, nagpa-rescue ang driver sa 10-wheeler wing van nga si Noel Banlaygas Donday kay dili na moandar ang iyang gimaneho sa Barangay Gawe, Oslob. Ang winf van adunay plate number CAE6167.
Dali nga niresponde ang laing 10-wheeler truck nga dunay plate number GBD 5006 ug gimaneho ni Jhoy Rey Decipolo.
Giguyod sa 10-wheeler truck ang nituorok nga wing van ug pag-abot sa Barangay Calumpang kalit lang nga na-lock ang manubela sa wing van ug nalahos kini sa bung-aw nga maoy hinungdan sa pagkahagbong niini.
Sa pagkasangit sa wing van sa ponuan sa mga kahoy, naluwas ang driver niini.
Ang insidente nakamugna og kahuot sa dagan sa mga sakyanan. / AYB