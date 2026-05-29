Punoan sa kahoy natumba; dalaga angol

Naangol ang 19-anyos nga dalaga human natumbahan ang ilang balay og punoan sa kahoy sa Sityo Kalubihan, Barangay Kalunasan, Dakbayan sa Sugbo mga alas 8:00 pasado sa gabii niadtong Huwebes, Mayo 28, 2026.
Si alyas Roy, amahan sa maong dalaga, nisaysay nga igo ra silang nahuman og panihapon dihang natumba paingon sa ilang balay ang dakong punoan sa Eucalyptus.
Maayo na lang kay iyang nabira ang iyang anak nga dalaga.
Niadtong tungora, naglingkod sila sa sala ug ang iyang anak nga dalaga maoy pagsulod sa ilang balay gikan nagpakaon og iro.
Apan bisan pa man niini, nasamdan gihapon sa iyang wala nga tiil ang iyang anak nga babaye diin ilang gituohan nga naigo kini sa hait nga butang o lansang.
Samtang ang 11-anyos niya nga anak nga lalaki anaa ra sulod sa kwarto kay bag-ong gituli.
“Sakit kaayo hunahunaon maam kay balik na sad mi sa uno. Pero pasalamat gihapon nga kumpleto mi,” matod sa amahan.
Matod ni Roy nga dugay na silang nihangyo sa Barangay nga putlon ang maong punoan, apan wala na kini matagad sanglit magkinahanglan pa sila og permit sa Department of Environment and Natural Resources (DENR).
Dako ang pagtuo sa mga residente nga nahumkan ang yuta nga gibarugan sa kahoy tungod sa sagunson nga pag-uwan. /JDG